Filme sobre Silvio Santos chega aos cinemas em setembro; saiba o que esperar

Hoje é um dia triste para o Brasil. Neste sábado, 17, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, morreu em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1), segundo o hospital Albert Einstein.

Com uma vasta trajetória na emissora, Silvio foi um dos principais nomes da TV brasileira. Entre entrevistas com boa parte dos presidentes do país, quadros memoráveis e apresentação de novas celebridades, o apresentador trabalhou por mais de 65 anos à frente das câmeras.

Essa longa carreira, pontuada por alguns dos momentos mais históricos do Brasil, já foi tema para séries no streaming, como o "O Rei da TV". Agora, a história do apresentador chega também aos cinemas. O filme "Silvio" estreia em setembro e será protagonizado por Rodrigo Faro.

“Interpretar o Silvio no cinema foi definitivamente o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim", disse Rodrigo Faro durante entrevistas de divulgação do longa.

O que esperar de 'Silvio'?

Com direção de Marcelo Antunez e roteiro de Anderson Almeida, o filme será baseado em fatos reais e contará a história por trás do sequestro de uma das filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

O caso aconteceu em agosto de 2001. Patrícia, que na época tinha 23 anos e era estudante de administração de empresas, foi sequestrada dentro da mansão de Silvio Santos, localizada no Morumbi, na cidade de São Paulo.

Na época, o caso foi coberto pela TV brasileira. A filha do magnata só foi libertada pela quadrilha após sete dias, deixada Marginal Pinheiros após o pagamento de R$ 500 mil. Os dois sequestradores, Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto, foram presos no dia seguinte à liberação de Patrícia. Mas o irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, que também estava envolvido no sequestro, chegou a fugir com o dinheiro e matou dois policiais quando foi descoberto em um hotel em Alphaville (Barueri).

Dois dias depois que Patrícia voltou para casa, o caso ganhou uma nova reviravolta. Fernando voltou a invadir a casa de Silvio Santos e, desta vez, fez o próprio apresentador de refém. A negociação para liberá-lo durou quase oito horas e Fernando só se entregou porque o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, garantiu que ele teria sua integridade física mantida.

Quando estreia 'Silvio'?

O filme tem data de estreia prevista para 5 de setembro nos cinemas brasileiros.

Além de Rodrigo Faro, o elenco conta com Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho.

