BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão

Paredão de carnaval teve Bate Volta com cinco emparedados e três se livram da berlinda

BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira disputarão a berlinda da semana (Reprodução TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20h54.

Última atualização em 15 de fevereiro de 2026 às 20h59.

O 5º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de fevereiro. O Líder Jonas indicou Marcelo. A casa votou em Jordana e Samira, que foram para o paredão. Alberto, Breno e Solange já estavam emparedados por não chegarem a um consenso na hora de indicar um brother no "Bloco do Paredão."

Estavam imunes o Líder e Chaiany, imunizada pelo anjo Gabriela.

Justificativa do Líder

O Líder Jonas justificou o voto em Marcelo por ter embates com ele e pelo brother ter o chamado de falso.

Veja o momento:

Votos da casa

  • Samira votou em Jordana
  • Chaiany votou em Jordana
  • Milena votou em Jordana
  • Marcelo votou em Jordana
  • Maxiane votou em Samira
  • Breno votou em Jordana
  • Solange Couto votou em Jordana
  • Leandro votou em Jordana
  • Ana Paula votou em Jordana
  • Jordana votou em Samira
  • Babu Santana votou em Jordana
  • Gabriela votou em Babu Santana
  • Juliano Floss votou em Jordana
  • Marciele votou em Samira.

Jordana, com 10 votos e Samira, com 3, foram emparedadas.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto. A dinâmica consistiu em três etapas. Nas duas primeiras etapas, os confinados tiveram que mostrar concentração e memória afiada para seguir adiante. Já na terceira e última fase, três recipientes livrariam três brothers: Alberto, Breno e Jordana.

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Marcelo, Solange Couto e Samira. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
