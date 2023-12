Silvio Santos completa 93 anos e se torna o 3º bilionário mais velho do Brasil; veja fortuna

Silvio Santos comemora seu aniversário de 93 anos nesta terça-feira, 12, e o apresentador e empresário tem muitos motivos para celebrar.

Segundo uma publicação da revista "Forbes", Silvio continua sendo um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, o que o coloca como o terceiro bilionário mais velho do país.

O apresentador está atrás apenas de Daniel Miguel Klabin, de 94 anos, com um patrimônio de R$ 1,8 bilhão vinculado à Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil; e João Jacob Vontobel, de 94 anos, com um patrimônio de R$ 2,8 bilhões graças à Vonpar, empresa que atua nos segmentos de bebidas e alimentos.

Trajetória

Nascido no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 1930, Silvio Santos é o nome artístico de Senor Abravanel, que antes da fama trabalhava como ambulante nas ruas da cidade.

Sua carreira artística teve início nos anos 1950, quando participava de programas de calouros. Na década de 1960, estreou como apresentador com "Vamos Brincar de Forca", na TV Paulista, que mais tarde se tornou o "Programa Silvio Santos". Quando a emissora foi incorporada pela TV Globo, Silvio continuou com seu programa até meados dos anos 1970, quando se transferiu para a Rede Tupi.

Depois do fechamento da Tupi, Silvio iniciou o processo para criar sua própria emissora no início dos anos 1980. Assim nasceu o SBT, atualmente um grande ativo do patrimônio do comunicador.

Ao longo dos anos, Silvio diversificou seus negócios, o Grupo Silvio Santos abrange mais de 30 empresas, incluindo o Hotel Jequitimar e a Jequiti Cosméticos. Ele também foi proprietário do Baú da Felicidade, vendido para o Magazine Luiza em 2011, e do Banco PanAmericano, vendido para o BTG Pactual por R$ 450 milhões no mesmo ano.

Apesar de estar afastado de seu programa no SBT, Silvio continua sendo admirado por seus fãs. No dia do seu aniversário, o apresentador recebeu os aplausos de admiradores que se reuniram em frente à sua casa, em São Paulo.