Quem Samira deve indicar para o Paredão no BBB 26?

A semana do BBB 26 termina movimentada.

A pipoca Samira venceu a sétima Prova do Líder na quinta-feira, 26, e já deixou claro seu próximo passo no jogo: vai indicar Alberto Cowboy ao Paredão.

Para piorar a situação de Alberto, a semana ainda traz uma dinâmica inédita, o Exilado, e um Paredão falso com Quarto Secreto.

Samira chegou ao topo após uma prova disputada em duas fases. Na classificatória, eliminou Jordana com 125 pontos contra 115.

Na final, foi soberana: somou 110 pontos, bem à frente de Jonas, segundo colocado com 95, e de Leandro, terceiro com 90. Solange Couto, que havia vencido Ana Paula Renault na fase inicial, terminou a final em último com apenas 25 pontos.

Com o colar no pescoço, Samira não demorou para revelar sua estratégia. "Eu vou nele, porque tenho justificativas suficientes", disse a Líder sobre Cowboy.

A declaração não surpreendeu: Cowboy já havia sido derrotado por Babu Santana ainda na fase classificatória, fazendo apenas 15 pontos contra 35 do adversário, e terminou a semana na Xepa — ao lado de Jonas, Marciele, Gabriela, Leandro, Babu, Solange, Chaiany e Jordana. O VIP ficou com Samira, Ana Paula, Milena, Juliano e Breno.

Ana Paula topa o Paredão e manda um recado

A movimentação gerou uma conversa reveladora entre os brothers. Ao saber da intenção de Samira, Ana Paula Renault disse que não quer ser imunizada, mesmo estando no VIP.

"Eu topo ir se a Samira for no Alberto. Precisa me dar imunidade, não. Inclusive, se eu volto, é pra gente ter respeito desse povo", afirmou. Ana Paula completou: "Se não for pra eu ficar aqui, não vou ficar fazendo hora extra. Não sou igual às meninas que querem aumentar seguidores."

A dinâmica do Exilado

A semana ainda reserva uma novidade: a partir desta sexta-feira, 27, o BBB 26 estreia a dinâmica do Exilado. Os brothers serão divididos em dois grupos e quem sobrar na atividade será enviado para a área externa da casa.

No sábado, ocorre a Prova do Anjo. À noite, durante o programa ao vivo, o participante exilado deverá emparedar alguém e a pessoa indicada trocará de lugar com ele, assumindo o posto no exílio.

A dinâmica havia sido antecipada ao próprio Cowboy, que no Ganha-Ganha escolheu receber uma informação privilegiada mais R$ 10 mil em vez de dobrar o valor para R$ 20 mil.

O aviso indicava que ele precisaria trabalhar suas alianças, pois o último colocado na atividade sofreria consequências relevantes no jogo, mas o conteúdo completo da penalidade não foi revelado ao participante na ocasião.

Além do Exilado, a semana contará com um Paredão falso: o participante "eliminado" será encaminhado ao Quarto Secreto, sem deixar oficialmente o programa. O Paredão está marcado para domingo, 1º de março.

Onde assistir?

Pela TV aberta, o BBB 26 vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. No Globoplay, assinantes têm acesso a câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.