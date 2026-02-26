BBB 26: nenhum brother será eliminado nessa semana; veja o motivo

O Big Brother Brasil 26 terá nesta semana um "exilado" e a volta do "Paredão Falso", confirmado pela produção do programa e anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, na tarde dessa quinta-feira, 26.

Paredão Falso

Uma das maiores dinâmicas do programa está de volta: o "Paredão Falso". Nessa semana, a berlinda será formada normalmente, mas o público não vota para eliminar, mas sim para levar um brother para o Quarto Secreto.

O escolhido ficará no quarto recebendo informações privilegiadas e retornará ao game alguns dias depois.

Dinâmica da semana

Nesta quinta-feira, um novo Líder será definido com uma prova que terá duas etapas: a classificatória, que começa durante a tarde e a final, que será transmitida no programa ao vivo.

Na sexta-feira, os participantes enfrentarão uma dinâmica chamada “O Exilado”. Nela, a casa se divide em dois grupos e quem ficar de fora passa a viver na área externa da casa até sábado, quando ele indica alguém ao Paredão e troca de lugar com o indicado no exílio.

No sábado, acontece a Prova do Anjo, que define qual brother terá o poder de imunizar um ou dois participantes.

A formação do paredão ocorre no domingo. Quatro participantes vão para a berlinda: o indicado pelo líder, o indicado pelo exilado, o mais votado pela casa e um contragolpe do indicado pelo líder.

Após a Prova Bate e Volta, três permanecem no paredão falso. Desta vez, o público não vota para eliminar. Em vez disso, escolhe qual dos emparedados será enviado ao Quarto Secreto.

A saída da casa será simulada com tudo o que o público espera de um paredão tradicional, mas o participante escolhido permanecerá escondido no Quarto Secreto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.