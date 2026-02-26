Pop

BBB 26: com 'exilado' e paredão falso, veja como será a semana do programa

Semana promete ser uma das mais intensas do jogo, com exilado da casa e paredão falso

BBB 26: Nenhum brother será eliminado na sétima semana de reality (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15h04.

O Big Brother Brasil 26 terá nesta semana um "exilado" e a volta do "Paredão Falso", confirmado pela produção do programa e anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, na tarde dessa quinta-feira, 26.

Dinâmica da semana

Nessa quinta-feira, um novo Líder será definido com uma prova que terá duas etapas: a classificatória, que começa na tarde dessa quinta-feira e a final, que será transmitida no programa ao vivo.

Na sexta-feira, os participantes enfrentarão uma dinâmica chamada O Exilado. Nela, a casa se divide em dois grupos e quem ficar de fora passa a viver na área externa da casa até sábado, quando ele indica alguém ao Paredão e troca de lugar com o indicado no exílio.

No sábado, acontece a Prova do Anjo, que define qual brother terá o poder de imunizar um ou dois participantes.

A formação do paredão ocorre no domingo. Quatro participantes vão para a berlinda: o indicado pelo líder, o indicado pelo exilado, o mais votado pela casa e um contragolpe do indicado pelo líder.

Após a Prova Bate e Volta, três permanecem no paredão falso. Desta vez, o público não vota para eliminar. Em vez disso, escolhe qual dos emparedados será enviado ao Quarto Secreto.

Paredão falso

A saída da casa será simulada com tudo o que o público espera de um paredão tradicional, mas o participante escolhido permanecerá escondido no Quarto Secreto. Ele poderá acompanhar tudo o que acontece na casa e voltará imune após alguns dias.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

