Dia dos Namorados: 12 músicas pop para usar nas fotos do Instagram

O Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira, 12, é uma das datas mais movimentadas nas redes sociais. Entre fotos de casais, declarações e vídeos de momentos especiais, a escolha da trilha sonora certa pode deixar a publicação ainda mais marcante.

O pop segue como um dos gêneros favoritos para esse tipo de conteúdo, reunindo músicas que falam sobre amor, parceria e conexão. Algumas faixas se tornaram verdadeiros clássicos das declarações românticas, enquanto outras conquistaram espaço recentemente nas plataformas de streaming.

Confira estas 12 músicas que podem combinar perfeitamente com o seu post de Dia dos Namorados no Instagram.

"Anyone Else But You" – The Moldy Peaches

Com uma sonoridade simples e intimista, a faixa ganhou status de cult entre casais por sua letra leve e espontânea. A música transmite a sensação de cumplicidade e de amor nos pequenos detalhes.

"All of Me" – John Legend

Lançada em 2013, a música se tornou uma das baladas românticas mais populares da última década. A letra celebra o amor incondicional e a aceitação completa do parceiro.

"We Belong Together" – Mariah Carey

Clássico dos anos 2000, o hit de Mariah Carey aborda saudade e reconciliação, sendo uma escolha para publicações mais emocionais.

"Adore You" – Harry Styles

Com uma melodia leve e romântica, a faixa destaca a admiração e o carinho por alguém especial.

"The Only Exception" – Paramore

A canção apresenta uma visão sensível sobre encontrar uma pessoa capaz de mudar a forma como alguém enxerga o amor.

"Just The Way You Are" – Bruno Mars

Uma das músicas românticas mais conhecidas do cantor, a faixa exalta a beleza e as qualidades da pessoa amada exatamente como ela é.

"Que Me Quedes Tú" – Shakira

Misturando emoção e intensidade, a música da artista colombiana fala sobre encontrar felicidade na presença de quem se ama, enquanto todo o resto não tem mais importância.

"I Will Follow You Into the Dark" – Death Cab For Cutie

Com uma sonoridade mais intimista, a canção aborda compromisso e companheirismo de forma profunda e delicada.

"Lucky" – Jason Mraz ft. Colbie Caillat

A música celebra a amizade e o amor dentro de um relacionamento, trazendo uma atmosfera leve e positiva.

"Mystery of Love" – Sufjan Stevens

Conhecida por integrar a trilha sonora do filme Call Me by Your Name, a faixa combina romantismo e nostalgia em uma composição marcante.

"Ojitos Lindos" – Bad Bunny ft. Bomba Estéreo

Misturando pop latino e reggaeton, a música conquistou fãs ao redor do mundo com uma letra que fala sobre conexão e admiração.

Independentemente do estilo do casal, essas músicas oferecem diferentes atmosferas para acompanhar publicações de Dia dos Namorados, desde momentos descontraídos até declarações mais emocionantes. A escolha ideal depende da mensagem que cada pessoa deseja transmitir, mas todas têm em comum o tema central da data: celebrar o amor.