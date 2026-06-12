Dia dos Namorados: 12 músicas pop para usar nas fotos do Instagram

Dia dos Namorados: De clássicos do amor a hits recentes, confira músicas que ajudam a criar o clima perfeito (gpointstudio/ Freepik/Divulgação)
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Publicado em 12 de junho de 2026 às 11h48.
O Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira, 12, é uma das datas mais movimentadas nas redes sociais. Entre fotos de casais, declarações e vídeos de momentos especiais, a escolha da trilha sonora certa pode deixar a publicação ainda mais marcante.
O pop segue como um dos gêneros favoritos para esse tipo de conteúdo, reunindo músicas que falam sobre amor, parceria e conexão. Algumas faixas se tornaram verdadeiros clássicos das declarações românticas, enquanto outras conquistaram espaço recentemente nas plataformas de streaming.
Confira estas 12 músicas que podem combinar perfeitamente com o seu post de Dia dos Namorados no Instagram.
Com uma sonoridade simples e intimista, a faixa ganhou status de cult entre casais por sua letra leve e espontânea. A música transmite a sensação de cumplicidade e de amor nos pequenos detalhes.
Lançada em 2013, a música se tornou uma das baladas românticas mais populares da última década. A letra celebra o amor incondicional e a aceitação completa do parceiro.
Clássico dos anos 2000, o hit de Mariah Carey aborda saudade e reconciliação, sendo uma escolha para publicações mais emocionais.
Com uma melodia leve e romântica, a faixa destaca a admiração e o carinho por alguém especial.
A canção apresenta uma visão sensível sobre encontrar uma pessoa capaz de mudar a forma como alguém enxerga o amor.
Uma das músicas românticas mais conhecidas do cantor, a faixa exalta a beleza e as qualidades da pessoa amada exatamente como ela é.
Misturando emoção e intensidade, a música da artista colombiana fala sobre encontrar felicidade na presença de quem se ama, enquanto todo o resto não tem mais importância.
Com uma sonoridade mais intimista, a canção aborda compromisso e companheirismo de forma profunda e delicada.
A música celebra a amizade e o amor dentro de um relacionamento, trazendo uma atmosfera leve e positiva.
Conhecida por integrar a trilha sonora do filme Call Me by Your Name, a faixa combina romantismo e nostalgia em uma composição marcante.
Misturando pop latino e reggaeton, a música conquistou fãs ao redor do mundo com uma letra que fala sobre conexão e admiração.
Independentemente do estilo do casal, essas músicas oferecem diferentes atmosferas para acompanhar publicações de Dia dos Namorados, desde momentos descontraídos até declarações mais emocionantes. A escolha ideal depende da mensagem que cada pessoa deseja transmitir, mas todas têm em comum o tema central da data: celebrar o amor.