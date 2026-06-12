Dia dos Namorados: 12 canções de MPB para deixar suas fotos do Instagram ainda mais especiais

Dia dos Namorados: canções românticas, delicadas e cheias de significado podem transformar qualquer postagem em uma homenagem especial (Getty Images/Divulgação)
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Publicado em 12 de junho de 2026 às 11h50.
O Dia dos Namorados, comemorado nesta sexta-feira, 12, é uma das datas mais movimentadas nas redes sociais. Entre declarações, fotos a dois e vídeos de momentos especiais, a escolha da trilha sonora faz toda a diferença para transmitir a mensagem desejada.
A MPB oferece uma ampla variedade de músicas que falam sobre amor, parceria, saudade e admiração. De clássicos atemporais a sucessos mais recentes, algumas canções parecem ter sido feitas para acompanhar publicações românticas.
Confira 12 músicas de MPB que podem deixar seus posts de Dia dos Namorados ainda mais especiais:
Com uma melodia suave e uma letra apaixonada, a faixa se tornou uma das canções românticas mais conhecidas da música brasileira contemporânea. É uma ótima escolha para vídeos de viagens, momentos a dois e homenagens emocionantes.
Misturando rap e MPB em uma sonoridade leve e moderna, a música fala sobre construir uma vida ao lado de alguém. Funciona especialmente bem em publicações que celebram cumplicidade e planos para o futuro.
Delicada e poética, a canção apresenta versos carregados de afeto e contemplação. É uma opção interessante para quem busca uma trilha mais sofisticada e sensível.
Leve, divertida e descontraída, a música traz um convite direto ao romance. A energia positiva da faixa combina com fotos espontâneas e registros cheios de alegria.
Regravação de um dos grandes clássicos da música brasileira, a canção é marcada pela intensidade dos sentimentos e pela sinceridade da declaração amorosa.
Com interpretação delicada e letra envolvente, a faixa fala sobre encontrar alguém especial e valorizar a relação construída ao longo do tempo.
A dupla imprime sua marca romântica em uma música que exalta o amor de maneira simples e direta. É uma escolha popular para declarações nas redes sociais.
Considerada uma das canções românticas mais conhecidas do repertório de Nando Reis, a música fala sobre dedicação e entrega, temas que combinam perfeitamente com a data.
Com versos que exaltam a beleza e a importância de alguém especial, a música se tornou presença frequente em vídeos de casais, pedidos de namoro e homenagens românticas. A combinação entre o clima leve do reggae e a letra apaixonada faz da faixa uma escolha certeira para publicações de Dia dos Namorados.
A música transmite uma mensagem de aceitação e amor genuíno. Sua letra reforça a ideia de valorizar a pessoa amada exatamente como ela é.
Um clássico absoluto da bossa nova, a canção traz elegância e romantismo em sua forma mais tradicional. É uma opção perfeita para quem busca um clima atemporal.
Com uma sonoridade nostálgica e uma interpretação marcante, a música aborda sentimentos intensos ligados ao amor e ao desejo de reencontro.