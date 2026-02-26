BBB 26: Samira é a nova Líder da semana

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Samira como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

A sétima Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, com os brothers se desafiando em um duelo que classificaria quem fizesse mais pontos.

Os duelos foram:

Ana Paula Renault x Solange Couto

Jordana x Samira

Gabriela x Milena

Breno x Marciele

Babu Santana x Alberto Cowboy

Juliano Floss x Jonas Sulzbach

Chaiany x Leandro Boneco

E os classificados foram:

Solange Couto , com 70 pontos, venceu Ana Paula, que fez apenas 60;

, com 70 pontos, venceu Ana Paula, que fez apenas 60; Samira , com 125 pontos, venceu Jordana, que fez apenas 115;

, com 125 pontos, venceu Jordana, que fez apenas 115; Milena , com 50 pontos, venceu Gabriela, que fez apenas 25 - após as duas terem empatado inicialmente com 60 pontos;

, com 50 pontos, venceu Gabriela, que fez apenas 25 - após as duas terem empatado inicialmente com 60 pontos; Breno , com 65 pontos, venceu Marciele, que fez apenas 55;

, com 65 pontos, venceu Marciele, que fez apenas 55; Babu , com 35 pontos, venceu Alberto Cowboy, que fez 15;

, com 35 pontos, venceu Alberto Cowboy, que fez 15; Jonas , com 110 pontos, venceu Juliano Floss, que fez 75;

, com 110 pontos, venceu Juliano Floss, que fez 75; Leandro, com 60 pontos, venceu Chaiany, que fez 50.

Na etapa final, eles enfrentaram uma fase "gigante" idêntica ao circuito classificatório. Veja a pontuação dos finalistas:

Solange Couto fez 25 pontos

Samira fez 110 pontos;

Milena fez 40 pontos;

Breno fez 50 pontos;

Babu fez 60 pontos;

Jonas fez 95 pontos;

Leandro fez 90 pontos.

Samira foi a que teve mais pontos e se consagrou a Líder da Semana.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

Samira

Ana Paula

Milena

Juliano

Breno

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

Alberto Cowboy

Jonas Sulzbach

Marciele

Gabriela

Leandro

Babu

Solange

Chaiany

Jordana

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.