Como vai funcionar o 'Paredão Falso'? Dinâmica pode mudar o jogo

Na sétima semana do Big Brother Brasil 26, o "Paredão Falso" volta com força como uma das dinâmicas mais aguardadas da edição e promete virar a cabeça dos participantes e do público. Em vez de uma eliminação definitiva, a berlinda desta semana terá um desfecho diferente e cheio de reviravoltas.

A formação do paredão acontece no domingo, com uma combinação de decisões internas e votos da casa. Há diversos caminhos para chegar à berlinda.

Exilado

Um participante será exilado por uma dinâmica que vai acontecer nessa sexta-feira, 27, e vai ficar um período "morando" fora da casa do BBB 26. No sábado, ele poderá indicar um outro brother ao paredão, que trocará de lugar com ele fora da casa.

Formação do Paredão

A Líder Samira vai indicar um participante direto para o Paredão, esse indicado vai ter direito a um contragolpe. O mais votado pela casa também vai para a berlinda.

Depois da votação, os emparedados disputam a tradicional Prova Bate e Volta. Três participantes jogam essa prova e apenas um se salva do paredão final.

Paredão Falso

O grande diferencial dessa semana é que o anúncio da eliminação acontece de forma normal na terça-feira. O apresentador faz o discurso, mostra a despedida e a saída da casa como se fosse um paredão tradicional. O participante “eliminado” deixa a casa, mas não está realmente fora do jogo.

Em vez disso, ele é levado para o chamado Quarto Secreto, um espaço escondido onde pode observar tudo o que acontece com os outros participantes e acumular informações estratégicas. Essa pessoa, após cumprir o tempo fora, retorna à casa mais vigiada com imunidade garantida no próximo paredão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.