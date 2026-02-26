BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder?

BBB 26: Sétima prova do Líder foi vencida por Samira (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 23h36.
Última atualização em 26 de fevereiro de 2026 às 23h39.
A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Samira como a nova Líder do reality show.
A sétima Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, com os brothers se desafiando em um duelo que classificaria quem fizesse mais pontos.
Os duelos foram:
E os classificados foram:
Ver essa foto no Instagram
Na etapa final, eles enfrentaram uma fase "gigante" idêntica ao circuito classificatório. Veja a pontuação dos finalistas:
Samira foi a que teve mais pontos e se consagrou a Líder da Semana.
Os participantes que estão no VIP da semana:
Os brothers que ficaram na Xepa da semana:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.