BBB 26: quem o líder Babu colocou no VIP?

Confira quem o líder Babu Santana escolheu para o grupo nesta semana

Babu Santana: brother ganha a primeira prova do líder em sua trajetória no BBB (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h11.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira e consagrou Babu Santana como o novo líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.

Ao final da prova, o brother estava visivelmente emocionado. Isso porque ele nunca havia sido líder antes durante sua participação no BBB 20.

Em 2020, Babu entrou no elenco do grupo Camarote, já conhecido pelo público por sua atuação como Tim Maia no cinema. A edição, que estreou o formato com famosos e anônimos juntos, ainda foi marcada pelo início da pandemia da covid-19, que os participantes descobriram já confinados.

Após o momento emotivo, Babu teve que escolher os participantes que estariam no VIP ou na Xepa.

Quem está no VIP do BBB nesta semana?

O líder Babu Santana escolheu para o VIP da semana os seguintes participantes:

  • Solange Couto;
  • Juliano Floss;
  • Alberto Cowboy;
  • Marcelo;
  • Milena;
  • Breno;
  • Edilson.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

