Quem já foi Líder no BBB 26 até agora?

BBB 26: Saiba quem já assumiu o posto mais poderoso do BBB (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 22h53.
Em todas as edições do Big Brother Brasil, a disputa pela liderança é um dos pontos centrais do jogo. No BBB 26 não é diferente e, até agora, quatro participantes já experimentaram o poder máximo da casa e deixaram marcas diferentes em suas gestões: Alberto Cowboy, Babu Santana, Maxiane e Jonas Sulzbach.
Cowboy foi o primeiro a conquistar a liderança da temporada. Com um discurso focado em estratégia e sobrevivência no jogo, ele optou por indicar Milena para o Paredão, porque a sister disse que "veteranos já tiveram sua chance". Além disso, chamou para o VIP aliados como Jonas, Sarah e Babu.
Já Babu Santana assumiu a liderança em um momento de maior tensão entre os participantes. Babu tentou equilibrar jogo e convivência, deixando claro que suas escolhas eram baseadas tanto em estratégia quanto em afinidade pessoal, por isso indicou Matheus para o paredão, se adiantando a uma escolha que possivelmente a casa iria fazer naquela semana. No seu VIP estavam participantes como Solange Couto, Juliano Floss e Edilson.
Maxiane foi a terceira líder do programa, vencendo um duelo contra seu grupo (Marcelo, Breno e Marciele) com quem a sister tinha se classificado para a final da prova. Em sua liderança, Maxiane deixou claro sua rivalidade com Ana Paula Renault e indicou a sister para o Paredão. Com a volta da veterana, a pernambucana usou sua última cartada e barrou Ana Paula da sua festa.
Jonas venceu a quarta prova do Líder do programa, após vencer duas etapas da disputa e vencer Marciele no duelo final.
Em sua liderança, o brother levou para o VIP aliados como Sarah Andrade, Sol Vega, Alberto Cowboy e Gabriela.
Jonas venceu pela segunda vez consecutiva a Prova do Líder. Ele resistiu pro 23 horas junto com Gabriela e Jordana, mas levou a melhor em um jogo de aptidão que definiu o Líder no ao vivo.
Ele levou para o VIP: Alberto Cowboy, Gabriela, Jordana, Marciele e Edilson, mas, devido ao Bloco do Paredão, Edilson foi trocado com Ana Paula.
Com cinco lideranças definidas até agora, o BBB 26 já mostra que a casa está dividida em dois lados. A próxima prova, que será disputada na próxima quinta-feira, 19, vai redesenhar mais uma vez os rumos do jogo e colocar mais um brother no "cargo" mais alto do programa, com poder de mandar alguém direto para a berlinda e benefícios como estar no VIP e funções estratégicas disponíveis no Quarto do Líder.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.