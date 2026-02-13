Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Alberto Cowboy, Solange Couto e Breno estão no Paredão

Brothers não chegaram a um consenso na dinâmica Bloco do Paredão e foram emparedados

BBB 26: dinâmica dessa sexta-feira terminou com três brothers no paredão (Reprodução/Gshow /Reprodução)

BBB 26: dinâmica dessa sexta-feira terminou com três brothers no paredão (Reprodução/Gshow /Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 23h06.

A formação do Paredão desta sexta-feira, 13, no BBB 26 foi marcada por tensão e falta de acordo. Na dinâmica como Bloco do Paredão, os participantes Alberto Cowboy, Solange Couto e Breno não entraram em consenso sobre uma indicação e acabaram na berlinda diretamente.

A dinâmica exigia que o grupo discutisse e chegasse a uma decisão comum sobre quem emparedar. Vestidos com adereços como chapéu e colar, os três se esforçaram para acertar a escolha, mas não conseguiram se alinhar. Como não houve consenso, as regras determinaram que todos seriam emparedados.

Com o Paredão encaminhado, os três agora esperam a Prova Bate e Volta, enquanto a casa segue esperando a Prova do Anjo e da formação do Paredão no domingo.

Bloco do Paredão

Além de colocar Alberto, Solange e Breno no Paredão, a dinâmica deu uma imunidade para Milena (escolhida por Babu e Juliano Floss), colocou Ana Paula no VIP e Edilson na Xepa (decisão de Samira) e tirou um voto de Alberto Cowboy (escolhido por Leandro).

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

 

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Quem já foi Líder no BBB 26 até agora?

BBB 26: Jonas é o novo Líder após 23 horas na Prova de Resistência

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa durou 23 horas

Como ver todos os filmes de 'Invocação do Mal' na ordem certa

Mais na Exame

Pop

Quem já foi Líder no BBB 26 até agora?

Esporte

Olimpíadas de Inverno: favorito falha e atleta do Cazaquistão leva ouro histórico na patinação

Brasil

Evitar propaganda eleitoral: a cartilha do Planalto às vésperas do desfile sobre Lula

Mercados

Ibovespa fecha em baixa de 0,7%, mas sobe 1,9% na semana