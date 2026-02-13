BBB 26: Alberto Cowboy, Solange Couto e Breno estão no Paredão

A formação do Paredão desta sexta-feira, 13, no BBB 26 foi marcada por tensão e falta de acordo. Na dinâmica como Bloco do Paredão, os participantes Alberto Cowboy, Solange Couto e Breno não entraram em consenso sobre uma indicação e acabaram na berlinda diretamente.

A dinâmica exigia que o grupo discutisse e chegasse a uma decisão comum sobre quem emparedar. Vestidos com adereços como chapéu e colar, os três se esforçaram para acertar a escolha, mas não conseguiram se alinhar. Como não houve consenso, as regras determinaram que todos seriam emparedados.

Com o Paredão encaminhado, os três agora esperam a Prova Bate e Volta, enquanto a casa segue esperando a Prova do Anjo e da formação do Paredão no domingo.

Bloco do Paredão

Além de colocar Alberto, Solange e Breno no Paredão, a dinâmica deu uma imunidade para Milena (escolhida por Babu e Juliano Floss), colocou Ana Paula no VIP e Edilson na Xepa (decisão de Samira) e tirou um voto de Alberto Cowboy (escolhido por Leandro).

