Pesquisa Real Time: no Pará, Lula tem vantagem de 8 pontos sobre Flávio Bolsonaro

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida ao Palácio do Planalto entre os eleitores do Pará. É o que indica a pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 15.

No cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 41% das intenções de voto, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o Augusto Cury (Avante) com 5% e Renan Santos (Missão) com 4%. Os candidatos Pablo Marçal (PRTB), o governador Ronaldo Caiado (PSD-GO) e o governador Romeu Zema (Novo-MG) pontuam com 1% cada. Entre os demais nomes testados, a soma chega a 1%.

Votos em branco e nulos representam 8%, e os que não sabem ou não responderam são 5%.

O levantamento também testou a modalidade espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados. Neste cenário, Lula marca 33% das menções, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 22%. O índice de indecisos na pesquisa espontânea é elevado, atingindo 27% do eleitorado, com brancos e nulos somando 10%.

Lula vence confronto direto no segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados no estado, o atual presidente mantém a liderança. Lula registra 44% da preferência do eleitorado paraense, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 37%.

Nesta simulação de confronto direto, os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 10%. Aqueles que afirmam não saber ou que preferiram não responder ao questionamento representam 9% da amostra.

Flávio lidera rejeição e governo divide eleitorado

A pesquisa também mediu o potencial de veto aos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro lidera o índice de rejeição, com 48% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Lula aparece na sequência, rejeitado por 44%, seguido por Pablo Marçal, com 42%, e Renan Santos, com 38%. Os demais nomes registram índices inferiores a 30%.

A avaliação do atual governo federal reflete um cenário polarizado no estado. A gestão do pestista é aprovada por 51% dos paraenses e desaprovada por 47%.

Quando questionados de forma qualitativa sobre o trabalho do presidente, 41% classificam como ótimo ou bom, 24% como regular e 33% avaliam como ruim ou péssimo.

Mulheres e eleitores de menor renda impulsionam o PT

O desempenho de Lula no Pará é sustentado por vantagens significativas em extratos demográficos específicos. Entre as mulheres, o petista atinge 46%, contra 29% do candidato do PL.

O atual presidente também domina entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, marcando 48% contra 30% de Flávio, e no grupo com 60 anos ou mais (50% a 19%).

Já Flávio Bolsonaro encontra seu melhor desempenho entre os homens, onde aparece com 38% ante 36% de Lula.

O senador também avança entre os eleitores mais jovens, de 16 a 34 anos (38% a 33%), e consolida vantagem nas faixas de maior poder aquisitivo, alcançando 38% entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, enquanto o petista recua para 24% nesse estrato.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 10 a 14 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08918/2026.