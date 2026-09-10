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Quando estreia 'Monster: The Lizzie Borden Story' na Netflix?

Esta é a quarta história da série criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e a primeira temporada da produção dedicada a uma mulher acusada de assassinato

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16h33.

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A nova temporada da antologia "Monstro" já tem data para chegar à Netflix. Intitulada "Monster: The Lizzie Borden Story", a produção estreia na próxima quinta-feira, 17 de setembro de 2026, com Ella Beatty no papel de Lizzie Borden.

Esta é a quarta história da série criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e a primeira temporada da produção dedicada a uma mulher acusada de assassinato.

Quem foi Lizzie Borden?

Lizzie Borden foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892. O caso aconteceu na cidade de Fall River e ganhou enorme repercussão nos Estados Unidos pela brutalidade dos assassinatos.

Borden foi julgada e absolvida das acusações em 1893. Apesar do resultado, a suspeita sobre sua participação nos crimes permaneceu ao longo das décadas e ajudou a transformar seu nome em uma figura conhecida da cultura popular americana.

Segundo a Smithsonian Magazine, os assassinatos ocorreram na manhã de 4 de agosto de 1892. Abby foi atingida 19 vezes, enquanto Andrew sofreu 10 ou 11 golpes que deixaram seu rosto irreconhecível.

A arma também era diferente daquela popularizada por uma famosa cantiga infantil sobre o caso: tratava-se de uma machadinha, menor e mais leve que um machado.

O que acontece na nova temporada?

A versão apresentada pela Netflix acompanha Lizzie como uma jovem reprimida pelas expectativas da família. A trama também envolve Bridget "Maggie" Sullivan, empregada da casa dos Borden, interpretada por Vicky Krieps.

A história explora a relação entre as duas e apresenta uma narrativa sobre sexo, poder, vingança, repressão e violência, culminando nos assassinatos que transformaram Lizzie em uma figura cercada de mistério.

O elenco ainda conta com Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.

Confira o trailer

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Quantos episódios terá?

A temporada terá oito episódios, todos lançados na Netflix em 17 de setembro.

"Monster: The Lizzie Borden Story" é produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan e marca a primeira temporada da antologia a colocar uma assassina como figura central.

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