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Quantos episódios tem 'Monstro: A História de Lizzie Borden' da Netflix?

Esta é a quarta história da série criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e a primeira temporada da produção dedicada a uma mulher acusada de assassinato

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05h00.

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A quarta temporada da antologia "Monstro" terá oito episódios. Intitulada "Monster: The Lizzie Borden Story", a produção estreia na Netflix em 17 de setembro de 2026 e acompanha a história de Lizzie Borden, mulher acusada de matar o pai e a madrasta em Massachusetts, em 1892.

A nova produção é a quarta história da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan. A temporada também representa a primeira da série dedicada a uma mulher acusada de assassinato.

Quando os episódios chegam à Netflix?

Os oito episódios de "Monster: The Lizzie Borden Story" chegam à Netflix em 17 de setembro. A temporada apresenta Ella Beatty no papel de Lizzie Borden e Vicky Krieps como Bridget "Maggie" Sullivan, empregada da família.

Lizzie Borden foi acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892. O caso aconteceu em Fall River e ganhou repercussão nacional pela violência dos assassinatos.

Lizzie acabou absolvida em 1893. Segundo a Smithsonian Magazine, Abby foi atingida 19 vezes e Andrew sofreu 10 ou 11 golpes. A arma usada nos crimes era uma machadinha, e não exatamente o machado retratado na famosa cantiga infantil associada ao caso.

O que esperar da temporada?

A produção apresenta uma versão ficcionalizada da história de Lizzie e explora sua relação com Maggie. A narrativa aborda sexo, poder, vingança, repressão e violência, além da ideia de raiva feminina.

O elenco ainda reúne Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.

Confira o trailer

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A temporada é produzida por Ryan Murphy e Ian Brennan e marca a primeira vez que a antologia coloca uma mulher acusada de assassinato no centro da história.

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