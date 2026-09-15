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Cadillac chega ao Brasil para construir marca de luxo com elétricos de quase R$ 1 milhão

Primeira operação da marca na América do Sul terá jornada digital, experiência exclusiva e três SUVs elétricos

Cadillac Vistiq: marca estreia no Brasil com SUVs elétricos e operação voltada ao mercado de luxo (Divulgação/Divulgação)

Cadillac Vistiq: marca estreia no Brasil com SUVs elétricos e operação voltada ao mercado de luxo (Divulgação/Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22h07.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 22h09.

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CAMPOS DO JORDÃO* — A Cadillac que chega ao Brasil em 2026 é bem diferente daquela que ajudou a criar um imaginário na cultura pop e no universo automotivo décadas atrás. A marca estreia no país com três SUVs 100% elétricos, uma operação própria de vendas e pós-venda e uma jornada de compra digital integrada que abrange desde a reserva do modelo até o acompanhamento do pedido.

O país é o primeiro mercado da América do Sul a receber oficialmente a Cadillac nessa nova fase de expansão internacional. O movimento acontece depois de um bom 2025 da marca nos Estados Unidos, seu principal mercado. No ano passado, foram vendidos 173.515 veículos, alta de 8,3%, segundo dados divulgados pela General Motors, responsável pela Cadillac.

O número é considerado "o melhor resultado anual da marca em uma década", diz o relatório da companhia.

Segundo Nancy Serapião, diretora da Cadillac para a América do Sul, a intenção da GM é que a Cadillac entregue uma experiência marcada por exclusividade e atenção aos detalhes, atributos característicos de universos como a joalheria e a aviação executiva.

"Todos esses setores têm similaridades, incluindo a atenção aos detalhes, cuidado, precisão e refinamento. É um luxo que não é sobre ostentação, é sobre experiência. Uma forma discreta de expressar uma trajetória de conquista", destaca a executiva, que deixou a Lexus, onde comandava a operação brasileira desde 2023, para assumir a direção da Cadillac.

Uma marca em transformação

Na Lexus, Nancy trabalhava com uma marca que já tinha operação e consumidores no país. Agora, assume a construção de um portfólio que começa praticamente do zero no mercado brasileiro.

Os novos desafios incluem a estruturação de uma rede de parceiros concessionários e uma estratégia que ajude a atualizar uma marca com mais de 120 anos, mas sem romper com as associações que a tornaram reconhecida.

"É muito legal poder pensar em uma estratégia que conecta passado, presente e futuro. Mas também sei que existe uma responsabilidade muito grande para estabelecer a marca Cadillac no nosso mercado."

Rafael Santos, vice-presidente de vendas, pós-vendas e marketing de produto da GM América do Sul, destaca que a ideia para o Brasil é criar uma jornada Cadillac.

"Atendimento dedicado, personalização, conveniência e consistência em cada interação. Queremos construir uma operação sólida, desenvolver a relação com os nossos clientes e estabelecer o posicionamento da Cadillac no mercado brasileiro", diz o executivo.

O movimento no país faz parte de uma transformação maior da marca, cuja força histórica foi construída sobre grandes sedãs, SUVs e a ideia de representação do poder americano. Agora, eletrificação, conectividade, tecnologia e performance passam a ocupar parte importante dessa identidade.

Neste contexto, a Fórmula 1 funciona como uma vitrine global para a modernização e rejuvenescimento da marca. Estreante no campeonato com os pilotos Sergio Pérez e Valtteri Bottas, a Cadillac vê a modalidade como uma plataforma de conexão com seus novos consumidores.

Carro de milhão, mercado de bilhão

Dois dos três modelos que estreiam a operação brasileira da Cadillac estão disponíveis para pré-venda a partir desta quarta-feira, 16. Neste primeiro momento, a operação estará concentrada em três cidades: Brasília, Curitiba e São Paulo.

O Lyriq chega no valor de R$ 820 mil, com painel curvo de 33 polegadas e resolução 9K, sistema de som AKG com 19 alto-falantes, bancos dianteiros com aquecimento, ventilação e massagem e 500 cv. A autonomia declarada pelo Inmetro é de 405 quilômetros.

Já o Vistiq ocupa o topo da operação inicial, no valor de R$ 990 mil. O SUV tem três fileiras na configuração 2+2+2, 604 cv, suspensão a ar adaptativa, esterçamento das rodas traseiras, sistema AKG com 23 alto-falantes e visão noturna. A autonomia é de 395 quilômetros.

As vendas do Optiq, modelo de entrada da gama, estão previstas para o primeiro semestre de 2027.

A escolha por começar com os modelos do topo ajuda a entender a estratégia da Cadillac no Brasil. O objetivo é criar uma percepção de marca antes de ampliar a oferta. Por isso, a operação começa "nichada": dois modelos, três pontos físicos e uma faixa de preço próxima de R$ 1 milhão.

Segundo a própria GM, o segmento movimenta cerca de 50 mil veículos por ano no Brasil. Quase metade desse volume já corresponde a modelos eletrificados. No recorte de veículos acima de R$ 500 mil, a estimativa da companhia é de um mercado de aproximadamente R$ 45 bilhões anuais.

A aposta também faz parte de uma estratégia maior da companhia para ampliar a atuação da companhia no país. Segundo Thomas Owsianski, CEO da GM para a América do Sul, a chegada da Cadillac representa a entrada da companhia em um novo segmento, além de uma aproximação de consumidores interessados em design, tecnologia, performance e exclusividade.

"Não estamos aqui apenas para lançar produtos. Estamos aqui para construir relacionamentos fortes e transformar a Cadillac em uma referência no segmento de luxo no Brasil", diz Owsianski.

A companhia não divulgou uma meta de vendas para a Cadillac no primeiro ano de operação. A GM afirma que cerca de 90% das peças necessárias para os primeiros veículos já estão nos armazéns brasileiros e que pretende chegar a 100% de disponibilidade no início de outubro.

As primeiras entregas estão previstas para novembro.

*A jornalista viajou a convite da GM

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