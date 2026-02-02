Quem ganha um Grammy recebe dinheiro? Entenda premiação

A cerimônia do Grammy 2026, principal premiação da indústria fonográfica dos Estados Unidos, foi realizada neste domingo, 1º, em Los Angeles. A edição reuniu alguns dos maiores nomes da música global e teve como destaques Bad Bunny, Kendrick Lamar e a vitória brasileira de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Apesar do prestígio e da visibilidade internacional, os artistas vencedores do Grammy não recebem prêmio em dinheiro. A premiação concede apenas a estatueta, sem qualquer recompensa financeira direta.

A Recording Academy, entidade responsável pelo Grammy, não prevê recompensa financeira direta para nenhuma categoria. As regras também proíbem a venda da estatueta recebida pelos artistas.

Reconhecimento e visibilidade

Apesar da ausência de prêmio financeiro, o Grammy costuma gerar efeitos econômicos indiretos. O reconhecimento tende a ampliar a visibilidade, a base de público e o interesse comercial sobre os artistas vencedores.

Em 2022, após vencer como Melhor Artista Revelação, Olivia Rodrigo registrou aumento de 100% no interesse de buscas no Google Trends no dia seguinte à premiação, após o sucesso do álbum Sour.

Esses impactos não são automáticos nem padronizados, mas refletem a valorização do trabalho associada ao prestígio da principal premiação da indústria fonográfica dos Estados Unidos.

Na edição de 2026, a britânica Olivia Dean levou o Grammy de Artista Revelação. Na manhã desta segunda-feira, 2, o nome da cantora já estava nos trending topics.

Grammy 2026

Na edição de 2026, o prêmio de Álbum do Ano ficou com Bad Bunny, pelo disco Debí Tirar Más Fotos. O cantor superou concorrentes como Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar e Tyler, The Creator.

Kendrick Lamar foi o artista mais premiado da noite, com cinco estatuetas. Com o resultado, tornou-se o maior vencedor da história do Grammy na categoria rap, ultrapassando Jay-Z.

O Brasil também teve destaque com a vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia, ampliando a presença de artistas brasileiros na premiação.