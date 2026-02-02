Veja lista completa dos vencedores do Grammy 2026; artista levou prêmio inédito

A cerimônia do Grammy 2026, principal premiação da indústria fonográfica dos Estados Unidos, foi realizada neste domingo, 1º, em Los Angeles. O evento reuniu os principais nomes da música global e teve como destaques Bad Bunny, Kendrick Lamar e a vitória brasileira de Caetano Veloso e Maria Bethânia.
A principal categoria da noite, Álbum do Ano, foi vencida por Bad Bunny, com o disco Debí Tirar Más Fotos. O cantor porto-riquenho superou nomes como Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar e Tyler, The Creator.
Já Kendrick Lamar foi o artista mais premiado da edição, com cinco estatuetas. Com o resultado, o rapper se tornou o maior vencedor da história do Grammy na categoria rap, ultrapassando Jay-Z.
Vitória brasileira no Grammy 2026
Antes da cerimônia principal, a Academia anunciou que Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo. A categoria reconhece produções com influência fora do eixo anglófono.
O álbum ao vivo marca o reencontro dos irmãos em apresentações conjuntas e recebeu destaque internacional. Em edições anteriores, artistas brasileiros como Gilberto Gil e Anitta já haviam figurado entre os indicados.
A categoria foi introduzida oficialmente em 2022, substituindo antigas nomenclaturas ligadas à chamada “música do mundo”, com o objetivo de refletir a diversidade e os intercâmbios culturais da indústria musical global.
Veja a lista completa de vencedores do Grammy 2026
Álbum do ano
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)
- Swag - Justin Bieber
- Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
- Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
- Mayhem - Lady Gaga
- GNX - Kendrick Lamar
- Mutt - Leon Thomas
- Chromakopia - Tyler, The Creator
Gravação do ano
- DtMF - Bad Bunny
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Anxiety - Doechii
- Wildflower - Billie Eilish
- Abracadabra - Lady Gaga
- Luther - Kendrick Lamar e SZA (vencedor)
- The Subway - Chappell Roan
- Apt. - Rosé, Bruno Mars
Música do ano
- Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Luther - Kendrick Lamar, SZA
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Wildflower - Billie Eilish (vencedor)
- Dtmf - Bad Bunny
- Abracadabra - Lady Gaga
- Anxiety - Doechii
- Apt. - Rosé, Bruno Mars
Melhor performance pop solo
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young (vencedor)
Melhor álbum pop vocal
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga (vencedor)
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Melhor álbum de música urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (vencedor)
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Melhor artista revelação
- Olivia Dean (vencedora)
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Melhor álbum de música global
- Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness — Burna Boy
- Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
- Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia (vencedor)
Melhor álbum de pop tradicional
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- A Matter of Time — Laufey (vencedor)
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Melhor capa de álbum
- Chromakopia — Tyler, the Creator (vencedor)
- The Crux — Djo
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Glory — Perfume Genius
- Moisturizer — Wet Leg
Melhor música de rap
- “Anxiety” — Doechii
- “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire
- “Sticky” — Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- “TGIF” — GloRilla
- “TV Off” — Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay (vencedor)
Melhor álbum de R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mutt — Leon Thomas (vencedor)
Melhor música de R&B
- “Folded” — Kehlani (vencedor)
- “Heart of a Woman” — Summer Walker
- “It Depends” — Chris Brown Featuring Bryson Tiller
- “Overqualified” — Durand Bernarr
- “Yes It Is” — Leon Thomas
Produtor do ano, música não-clássica
- Dan Auerbach
- Cirkut (vencedor)
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Melhor álbum de música alternativa
- Sable, Fable — Bon Iver
- Songs of a Lost World — The Cure (vencedor)
- Don’t Tap the Glass — Tyler, the Creator
- Moisturizer — Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party — Hayley Williams
Melhor álbum de rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile (vencedor)
- Idols — Yungblud
Melhor música de rock
- “As Alive as You Need Me to Be” — Trent Reznor & Atticus Ross (vencedor)
- “Caramel” — Sleep Token
- “Glum” — Hayley Williams
- “Never Enough” — Turnstile (vencedor)
- “Zombie” — Yungblud
Melhor gravação de dance pop
- “Bluest Flame” — Selena Gomez & Benny Blanco
- “Abracadabra” — Lady Gaga (vencedor)
- “Midnight Sun” — Zara Larsson
- “Just Keep Watching” (“F1 The Movie”) — Tate McRae
- “Illegal” — PinkPantheress
Melhor performance pop de dupla/grupo
- “Defying Gravity” — Cynthia Erivo & Ariana Grande (vencedor)
- “Golden” (“KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” — Katseye
- “APT.” — Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” — SZA with Kendrick Lamar
Melhor gravação dance/eletrônica
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- “End of Summer” — Tame Impala (vencedor)
Melhor álbum de dance/eletrônica
- Eusexua — FKA Twigs (vencedor)
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Melhor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- Cancionera — Natalia Lafourcade (vencedor)
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Melhor álbum latino de rock ou alternativo
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Paez
Melhor álbum de rap
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar (vencedor)
- Chromakopia – Tyler, the Creator