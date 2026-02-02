Pop

Veja lista completa dos vencedores do Grammy 2026; artista levou prêmio inédito

Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo

Grammy 2026: Bad Bunny vence Álbum do Ano, Kendrick Lamar é o artista mais premiado da noite e Caetano Veloso e Maria Bethânia garantem vitória brasileira na premiação. ( Allen J. Schaben/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 06h13.

A cerimônia do Grammy 2026, principal premiação da indústria fonográfica dos Estados Unidos, foi realizada neste domingo, 1º, em Los Angeles. O evento reuniu os principais nomes da música global e teve como destaques Bad Bunny, Kendrick Lamar e a vitória brasileira de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

A principal categoria da noite, Álbum do Ano, foi vencida por Bad Bunny, com o disco Debí Tirar Más Fotos. O cantor porto-riquenho superou nomes como Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar e Tyler, The Creator.

Kendrick Lamar foi o artista mais premiado da edição, com cinco estatuetas. Com o resultado, o rapper se tornou o maior vencedor da história do Grammy na categoria rap, ultrapassando Jay-Z.

Vitória brasileira no Grammy 2026

Antes da cerimônia principal, a Academia anunciou que Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o disco Caetano e Bethânia Ao Vivo. A categoria reconhece produções com influência fora do eixo anglófono.

O álbum ao vivo marca o reencontro dos irmãos em apresentações conjuntas e recebeu destaque internacional. Em edições anteriores, artistas brasileiros como Gilberto Gil e Anitta já haviam figurado entre os indicados.

A categoria foi introduzida oficialmente em 2022, substituindo antigas nomenclaturas ligadas à chamada “música do mundo”, com o objetivo de refletir a diversidade e os intercâmbios culturais da indústria musical global.

Veja a lista completa de vencedores do Grammy 2026

Álbum do ano

  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (vencedor)
  • Swag - Justin Bieber
  • Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
  • Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice
  • Mayhem - Lady Gaga
  • GNX - Kendrick Lamar
  • Mutt - Leon Thomas
  • Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do ano

  • DtMF - Bad Bunny
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Anxiety - Doechii
  • Wildflower - Billie Eilish
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Luther - Kendrick Lamar e SZA (vencedor)
  • The Subway - Chappell Roan
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do ano

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Luther - Kendrick Lamar, SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Wildflower - Billie Eilish (vencedor)
  • Dtmf - Bad Bunny
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Melhor performance pop solo

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young (vencedor)

Melhor álbum pop vocal

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga (vencedor)
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Melhor álbum de música urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny (vencedor)
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Melhor artista revelação

  • Olivia Dean (vencedora)
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor álbum de música global

  • Sounds Of Kumbha — Siddhant Bhatia
  • No Sign of Weakness — Burna Boy
  • Eclairer le monde – Light the World — Youssou N’Dour
  • Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) — Shakti
  • Chapter III: We Return to Light — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
  • Caetano e Bethânia Ao Vivo — Caetano Veloso and Maria Bethânia (vencedor)

Melhor álbum de pop tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey (vencedor)
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Melhor capa de álbum

  • Chromakopia — Tyler, the Creator (vencedor)
  • The Crux — Djo
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Glory — Perfume Genius
  • Moisturizer — Wet Leg

Melhor música de rap

  • “Anxiety” — Doechii
  • “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire
  • “Sticky” — Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • “TGIF” — GloRilla
  • “TV Off” — Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay (vencedor)

Melhor álbum de R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mutt — Leon Thomas (vencedor)

Melhor música de R&B

  • “Folded” — Kehlani (vencedor)
  • “Heart of a Woman” — Summer Walker
  • “It Depends” — Chris Brown Featuring Bryson Tiller
  • “Overqualified” — Durand Bernarr
  • “Yes It Is” — Leon Thomas

Produtor do ano, música não-clássica

  • Dan Auerbach
  • Cirkut (vencedor)
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Melhor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable — Bon Iver
  • Songs of a Lost World — The Cure (vencedor)
  • Don’t Tap the Glass — Tyler, the Creator
  • Moisturizer — Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party — Hayley Williams

Melhor álbum de rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile (vencedor)
  • Idols — Yungblud

Melhor música de rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” — Trent Reznor & Atticus Ross (vencedor)
  • “Caramel” — Sleep Token
  • “Glum” — Hayley Williams
  • “Zombie” — Yungblud

Melhor gravação de dance pop

  • “Bluest Flame” — Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga (vencedor)
  • “Midnight Sun” — Zara Larsson
  • “Just Keep Watching” (“F1 The Movie”) — Tate McRae
  • “Illegal” — PinkPantheress

Melhor performance pop de dupla/grupo

  • “Defying Gravity” — Cynthia Erivo & Ariana Grande (vencedor)
  • “Golden” (“KPop Demon Hunters”) — HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” — Katseye
  • “APT.” — Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” — SZA with Kendrick Lamar

Melhor gravação dance/eletrônica

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala (vencedor)

Melhor álbum de dance/eletrônica

  • Eusexua — FKA Twigs (vencedor)
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Melhor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade (vencedor)
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Melhor álbum latino de rock ou alternativo

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso (vencedor)
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Paez

Melhor álbum de rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar (vencedor)
  • Chromakopia – Tyler, the Creator
