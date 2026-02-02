Kendrick Lamar é o grande vencedor do Grammy 2026; Rapper quebra recorde de Jay-Z

Bad Bunny ganhou com Álbum do Ano. Por outro lado, outro artista foi o grande vencedor do Grammy Awards 2026, realizado neste domingo, 1º, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Kendrick Lamar levou cinco troféus, tornando-se o artista mais premiado da noite e ultrapassando Jay-Z como o rapper com mais vitórias na história da premiação.

Entre os prêmios recebidos, Lamar venceu a categoria de Melhor Álbum de Rap com o disco “GNX”. Ele também conquistou os gramofones de Melhor Música de Rap por “TV Off”, Melhor Performance de Rap com “Chains & Whips”, e Melhor Performance de Rap Melódico com “Luther”.

A música “Luther”, parceria com SZA, também foi reconhecida como a Melhor Gravação do Ano, superando concorrentes como “Abracadabra”, de Lady Gaga, e “DTMF”, de Bad Bunny. Com essa vitória, Kendrick consolidou sua posição histórica, atingindo um total de 26 estatuetas do Grammy.

O feito o colocou à frente de outros nomes do rap como Kanye West, que tem 24 prêmios, e Eminem, com 15. Lamar também foi o artista mais indicado da edição, somando nove nomeações.

Em seguida no ranking de premiações, Lady Gaga obteve destaque com duas vitórias: Melhor Álbum Pop Vocal, com “Mayhem”, e Melhor Gravação Dance-Pop, por “Abracadabra”.

Kendrick Lamar e o histórico no Grammy

O rapper já vinha acumulando vitórias desde sua estreia no Grammy, e agora se estabelece como o artista de rap mais premiado da história da premiação. Jay-Z, até então líder nesse ranking, possui 24 prêmios, seguido por Kanye West, com o mesmo número.

Com “GNX”, Kendrick reforça sua presença crítica e estética no gênero, ao mesmo tempo em que amplia suas colaborações – como no caso de “Luther” com SZA. O álbum e seus desdobramentos ajudaram a construir a performance de Kendrick como a mais reconhecida da noite.