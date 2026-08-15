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'Lanternas': quando estreia e onde assistir à nova série dos Lanternas Verdes

Produção da DC acompanha Hal Jordan e John Stewart em uma investigação policial ligada à Tropa dos Lanternas Verdes

John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler): protagonistas investigam um assassinato na nova série “Lanternas” (John P. Johnson/HBO)

John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler): protagonistas investigam um assassinato na nova série “Lanternas” (John P. Johnson/HBO)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05h35.

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A HBO lança neste domingo, 16, “Lanternas”, nova série do Universo DC centrada em Hal Jordan e John Stewart, dois integrantes da Tropa dos Lanternas Verdes.

A produção combina investigação criminal, ação e ficção científica ao acompanhar os protagonistas em um caso aparentemente terrestre que ganha conexões com ameaças extraterrestres.

Na quinta-feira, 13, a HBO divulgou os primeiros cinco minutos da série. O episódio começa em 1996, com um jovem John Stewart (Aaron Pierre) assistindo a uma entrevista de Hal Jordan (Kyle Chandler), então no início de sua trajetória como o primeiro humano a usar um anel dos Lanternas Verdes.

Quando estreia 'Lanternas'?

“Lanternas” estreia neste domingo, 16 de agosto, às 22h, na HBO e na HBO Max. A temporada terá oito episódios, lançados semanalmente.

Sobre o que é 'Lanternas'?

A trama acompanha um jovem John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, durante seu período de treinamento com o veterano Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler.

Os dois seguem para Rushville, cidade fictícia de Nebraska, para investigar um assassinato. O caso revela a presença de seres extraterrestres e uma conspiração ligada à própria Tropa dos Lanternas Verdes.

A relação entre os protagonistas também ocupa uma parte importante da história. Hal sabe que John poderá assumir seu lugar como LanternaVerde, mas não pretende se aposentar. A tensão transforma a dupla em uma parceria marcada por conflitos e diferenças de experiência.

Embora a maior parte da investigação aconteça na Terra, a série também explora elementos cósmicos da mitologia da DC, incluindo planetas alienígenas, prisões espaciais e outros integrantes da Tropa.

Quem está no elenco de 'Lanternas'?

Além de Kyle Chandler e Aaron Pierre, o elenco reúne Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.

Ulrich Thomsen interpreta Sinestro, ex-integrante da Tropa e antigo mentor de Hal Jordan. Já Nathan Fillion retorna como Guy Gardner, personagem apresentado no filme Superman.

A produção é comandada por Chris Mundy, de “Ozark”, Damon Lindelof, de “Lost” e “Watchmen”, e Tom King, roteirista de quadrinhos da DC.

Como 'Lanternas' se conecta ao Universo DC?

A série faz parte do novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran, no mesmo universo compartilhado de “Superman”, “Pacificador” e “Comando das Criaturas”.

A principal ligação direta está em Guy Gardner. Depois de aparecer em “Superman” e “Pacificador”, o Lanterna Verde retorna na nova produção da HBO.

Mesmo inserida em uma história maior, “Lanternas” apresenta sua própria investigação e explica o funcionamento da Tropa ao longo dos episódios. Por isso, não é necessário assistir a outros filmes ou séries do DCU antes da estreia.

Veja os 5 primeiros minutos da série:

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