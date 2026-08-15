'Lanternas': quando estreia e onde assistir à nova série dos Lanternas Verdes

John Stewart (Aaron Pierre) e Hal Jordan (Kyle Chandler): protagonistas investigam um assassinato na nova série “Lanternas” (John P. Johnson/HBO)
Repórter
Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05h35.
A HBO lança neste domingo, 16, “Lanternas”, nova série do Universo DC centrada em Hal Jordan e John Stewart, dois integrantes da Tropa dos Lanternas Verdes.
A produção combina investigação criminal, ação e ficção científica ao acompanhar os protagonistas em um caso aparentemente terrestre que ganha conexões com ameaças extraterrestres.
Na quinta-feira, 13, a HBO divulgou os primeiros cinco minutos da série. O episódio começa em 1996, com um jovem John Stewart (Aaron Pierre) assistindo a uma entrevista de Hal Jordan (Kyle Chandler), então no início de sua trajetória como o primeiro humano a usar um anel dos Lanternas Verdes.
“Lanternas” estreia neste domingo, 16 de agosto, às 22h, na HBO e na HBO Max. A temporada terá oito episódios, lançados semanalmente.
A trama acompanha um jovem John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, durante seu período de treinamento com o veterano Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler.
Os dois seguem para Rushville, cidade fictícia de Nebraska, para investigar um assassinato. O caso revela a presença de seres extraterrestres e uma conspiração ligada à própria Tropa dos Lanternas Verdes.
A relação entre os protagonistas também ocupa uma parte importante da história. Hal sabe que John poderá assumir seu lugar como LanternaVerde, mas não pretende se aposentar. A tensão transforma a dupla em uma parceria marcada por conflitos e diferenças de experiência.
Embora a maior parte da investigação aconteça na Terra, a série também explora elementos cósmicos da mitologia da DC, incluindo planetas alienígenas, prisões espaciais e outros integrantes da Tropa.
Além de Kyle Chandler e Aaron Pierre, o elenco reúne Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.
Ulrich Thomsen interpreta Sinestro, ex-integrante da Tropa e antigo mentor de Hal Jordan. Já Nathan Fillion retorna como Guy Gardner, personagem apresentado no filme “Superman”.
A produção é comandada por Chris Mundy, de “Ozark”, Damon Lindelof, de “Lost” e “Watchmen”, e Tom King, roteirista de quadrinhos da DC.
A série faz parte do novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran, no mesmo universo compartilhado de “Superman”, “Pacificador” e “Comando das Criaturas”.
A principal ligação direta está em Guy Gardner. Depois de aparecer em “Superman” e “Pacificador”, o Lanterna Verde retorna na nova produção da HBO.
Mesmo inserida em uma história maior, “Lanternas” apresenta sua própria investigação e explica o funcionamento da Tropa ao longo dos episódios. Por isso, não é necessário assistir a outros filmes ou séries do DCU antes da estreia.