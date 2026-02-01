Como Billie Eilish foi indicada ao Grammy 2026 com single de 2024?

Na lista de indicados ao Grammy 2026, anunciada nesta sexta-feira, 30 de janeiro, o nome de Billie Eilish apareceu novamente entre os destaques, mas gerou dúvidas sobre os critérios de elegibilidade. A artista norte-americana recebeu duas nomeações por sua faixa Wildflower, nas categorias de Gravação do Ano e Canção do Ano.

A canção integra o álbum Hit Me Hard and Soft, lançado em maio de 2024, que já havia sido nomeado na cerimônia anterior, em fevereiro de 2025. Na ocasião, o disco foi indicado a Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop. A nova indicação gerou questionamentos sobre o motivo de a mesma obra voltar a aparecer na edição seguinte da premiação.

A explicação está no calendário da Academia de Gravação, responsável pelo Grammy. De acordo com as regras, músicas lançadas como singles, ou seja, faixas divulgadas separadamente do álbum original, podem concorrer se forem submetidas dentro do período vigente. Wildflower foi promovida como single em fevereiro de 2025, encaixando-se na janela de elegibilidade para a 68ª edição do Grammy: entre 31 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025.

A Academia também distingue entre faixas de álbuns e singles: enquanto a primeira é parte do lançamento completo, o segundo representa um lançamento individual. Pelas diretrizes oficiais, faixas que não foram submetidas anteriormente e pertencem a álbuns que não venceram nenhuma categoria de performance continuam elegíveis para a edição seguinte.

Em 2025, Hit Me Hard and Soft foi indicado, mas não venceu. Na categoria de Álbum do Ano, o vencedor foi Cowboy Carter, de Beyoncé. Já o prêmio de Melhor Álbum Vocal Pop ficou com Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter.

Com isso, Wildflower aparece entre os finalistas da categoria Gravação do Ano, ao lado de:

DtMF, de Bad Bunny

Manchild, de Sabrina Carpenter

Anxiety, de Doechii

Abracadabra, de Lady Gaga

Luther, de Kendrick Lamar e SZA

The Subway, de Chappell Roan

APT, de Rosé e Bruno Mars

Na disputa por Canção do Ano, a faixa de Billie Eilish compete com:

Abracadabra

Anxiety

APT

DtMF

Golden [From KPop Demon Hunters]

Luther

Manchild

Onde assistir ao Grammy 2026 no Brasil?

No Brasil, a cerimônia do Grammy será transmitida ao vivo pela TV por assinatura e por plataformas de streaming. O público poderá acompanhar o evento pelo canal TNT, com narração em português, além das plataformas Max e Paramount+, que exibem a premiação em tempo real para seus assinantes.

Quem são os indicados ao Grammy 2026?

Confira a seguir a lista dos indicados nas principais categorias da premiação (e a lista completa aqui):

Álbum do Ano

Debi Tirar Más Fotos - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Let God Sort 'Em Out - Clipse, Pusha T, Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do Ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar e SZA

The Subway - Chappell Roan

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Música do Ano

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Wildflower - Billie Eilish

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Artista Revelação