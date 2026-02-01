Taylor Swift fora do Grammy? Entenda por que cantora não pôde ser indicada este ano

A cerimônia do Grammy 2026 acontece neste domingo, 1º, em Los Angeles, nos Estados Unidos, sem a presença de Taylor Swift entre os indicados.

Mesmo tendo lançado seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, a cantora norte-americana ficou de fora da premiação por não cumprir o prazo de elegibilidade. O álbum foi lançado em outubro de 2025, mais de um mês após o encerramento do período válido para submissão de trabalhos, que terminou em 30 de agosto do mesmo ano.

Como a artista não apresentou outras obras no intervalo elegível — entre 31 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025 —, essa será a primeira edição do Grammy, desde que ela tinha 17 anos, em que Taylor não concorre em nenhuma categoria. Segundo a revista Billboard, esse fato não ocorria desde 2007, quando a cantora optou por não inscrever seu primeiro single, Tim McGraw.

No ano seguinte, em 2008, Swift submeteu seu álbum de estreia, Taylor Swift, mas não foi indicada em nenhuma categoria. Ainda assim, recebeu a primeira nomeação ao Grammy na categoria “Melhor Artista Revelação”, vencida por Amy Winehouse.

Desde então, Taylor Swift acumulou 58 indicações e venceu 14 vezes, incluindo quatro prêmios de Álbum do Ano — marca que a torna a artista mais premiada da história na principal categoria da premiação.

Todos os 10 álbuns de estúdio lançados após sua estreia foram nomeados ao menos uma vez, incluindo os discos regravados e projetos paralelos. O novo álbum, The Life of a Showgirl, poderá ser submetido para a edição de 2027. De acordo com a Billboard, as únicas edições em que a cantora não recebeu indicações, mesmo após enviar obras para avaliação, foram as de 2009, 2011 e 2017.

Taylor Swift e a regularidade histórica no Grammy

Ao longo de sua trajetória, a presença contínua de Taylor Swift no Grammy refletiu sua estratégia de lançamentos dentro dos ciclos de elegibilidade da premiação. A interrupção em 2026 marca uma exceção no padrão de participação anual mantido pela artista ao longo de quase duas décadas.

O adiamento do álbum para outubro impediu o cumprimento dos prazos da Recording Academy, responsável pela organização do evento. Com isso, o título de maior presença pop da noite deve se deslocar para nomes como Lady Gaga, Billie Eilish ou Olivia Rodrigo, entre os destaques esperados da edição.

Onde assistir ao Grammy 2026?

No Brasil, a transmissão oficial do Grammy será realizada pela TNT e pela plataforma de streaming HBO Max, com início previsto para as 21h30, no horário de Brasília.