Quem é Sinestro? Conheça o personagem que aparece no episódio 2 de ‘Lanternas’

O personagem de Sinestro já vinha sendo mencionado ao longo de "Lanternas", mas sua presença ganha forma no segundo episódio. Interpretado por Ulrich Thomsen, ele entra na história como uma figura ligada ao passado de Hal Jordan e à mitologia dos Lanternas Verdes.

A presença de Sinestro ganha peso por sua ligação direta com Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler. Nos quadrinhos, os dois possuem uma relação marcada por admiração, aprendizado e, posteriormente, confronto.

Quem é Sinestro?

Sinestro foi um dos grandes Lanternas Verdes da história da DC. Em diferentes versões da mitologia, ele atua como mentor de Hal Jordan durante os primeiros anos do herói na Tropa dos Lanternas Verdes.

Segundo a própria DC Comics, o personagem era considerado um exemplo dentro da organização. Seu setor espacial era conhecido pela paz que mantinha, até Hal descobrir o método usado por Sinestro para controlar aquela região.

A estratégia envolvia o medo. Sinestro mantinha os habitantes sob controle por meio da intimidação, criando uma visão de ordem baseada no poder e na submissão. A descoberta faz com que ele seja expulso da Tropa dos Lanternas Verdes e passe a ocupar o papel de antagonista.

Como Sinestro se tornou um vilão?

Depois de deixar a Tropa, Sinestro encontra uma nova fonte de poder: a energia amarela, associada ao medo.

A partir dela, o personagem cria sua própria organização, a Tropa Sinestro. Enquanto os Lanternas Verdes utilizam a força de vontade para controlar seus anéis, os Lanternas Amarelos canalizam o medo.

A mudança também está ligada a uma das principais fases dos quadrinhos dos Lanternas Verdes, conduzida pelo roteirista Geoff Johns e pelo desenhista brasileiro Ivan Reis.

Nesse período, o amarelo deixa de funcionar apenas como uma fraqueza dos anéis verdes e passa a representar o medo dentro da mitologia da DC.

Qual é a relação entre Sinestro e Hal Jordan?

A história dos dois começa com uma relação de mestre e aprendiz. Sinestro é apresentado como um Lanterna experiente que serve de referência para Hal Jordan. Com o passar do tempo, porém, as diferenças entre os dois ficam evidentes.

Hal representa os princípios da Tropa dos Lanternas Verdes, enquanto Sinestro acredita que a ordem pode ser estabelecida pelo medo. O conflito entre essas visões transforma antigos aliados em adversários.

Essa relação também aparece em "Lanterna Verde", filme de 2011 estrelado por Ryan Reynolds. Na produção, Sinestro é interpretado por Mark Strong e também ocupa inicialmente uma posição de liderança para Hal.

Sinestro, vivido por Mark Strong, em "Lanterna Verde", de 2011 (Reprodução / DC Comics)

Como Sinestro aparece em 'Lanternas'?

Na série da HBO, Sinestro é interpretado pelo ator dinamarquês Ulrich Thomsen. O personagem surge pela primeira vez no final do segundo episódio, depois que John Stewart revela a Hal a presença de um Caçador Cósmico em Rushville.

Hal, que já havia derrotado Sinestro, veste novamente seu antigo uniforme de Lanterna Verde e parte para o espaço.

O destino é uma prisão intergaláctica. Lá, ele encontra Sinestro e exige respostas sobre os Caçadores Cósmicos.

A cena coloca o vilão diretamente no centro do mistério investigado por Hal e John. A série ainda mantém em aberto o que Sinestro sabe sobre os acontecimentos de Rushville, criando uma nova conexão entre o passado de Hal e a ameaça que movimenta a temporada.

Quando estreia o terceiro episódio de 'Lanternas'?

O terceiro episódio de "Lanternas" vai ao ar no próximo domingo, 30, às 22h. A produção terá oito episódios, lançados semanalmente na HBO e na HBO Max.

Confira o calendário:

Episódio 1: 16 de agosto de 2026;

16 de agosto de 2026; Episódio 2: 23 de agosto de 2026;

23 de agosto de 2026; Episódio 3: 30 de agosto de 2026;

30 de agosto de 2026; Episódio 4: 6 de setembro de 2026;

6 de setembro de 2026; Episódio 5: 13 de setembro de 2026;

13 de setembro de 2026; Episódio 6: 20 de setembro de 2026;

20 de setembro de 2026; Episódio 7: 27 de setembro de 2026;

27 de setembro de 2026; Episódio 8 (final): 4 de outubro de 2026.

Veja o teaser do terceiro episódio da série:

'Lanternas' faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

É preciso assistir a outros filmes e séries antes?

Apesar de ser parte do DCU, a história da série foi construída para acompanhar a investigação de Hal e John. O espectador pode conhecer os protagonistas e o funcionamento dos Lanternas a partir da própria produção.

Para quem deseja acompanhar todas as conexões, assistir ao filme "Superman" (2025) ajuda a entender quem é Guy Gardner e como os Lanternas já estão inseridos na realidade do novo DCU.

Já a série "Pacificador" (2022) amplia a presença de Guy Gardner nesse universo, embora a trama de "Lanternas" tenha sua própria investigação.

As duas produções estão disponíveis no catálogo da HBO Max.