Rock in Rio 2026: Spotify cria ferramenta de match com line-up do festival

O Spotify lançou nesta segunda-feira, 24, uma ferramenta que calcula a compatibilidade de cada usuário com o line-up do Rock in Rio 2026. O recurso é resultado de uma parceria inédita entre a plataforma de streaming e o festival.

A funcionalidade, divulgada em primeira mão pela EXAME, fica disponível dentro do próprio aplicativo do Spotify. Com base no histórico de escuta, a ferramenta indica quais artistas do line-up mais combinam com o perfil musical do usuário.

A experiência também gera cards personalizados para compartilhamento em redes sociais e disponibiliza uma playlist voltada à preparação para o festival, que acontece de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro.

Para o Spotify, a iniciativa busca estender a experiência do festival para além dos dias de evento. "O Spotify existe para aproximar as pessoas da música que amam, e essa colaboração com o Rock in Rio é mais uma forma de transformar essa paixão em experiências memoráveis", afirma Ellen Rocha, líder de marketing do Spotify Brasil.

Já a Rock World, organizadora do festival, associa a parceria à estratégia de inovação da marca. "Entender as tendências e o comportamento do nosso público é fundamental para criarmos experiências cada vez mais relevantes e personalizadas", diz Sara Gobbi, gerente de growth marketing da empresa.

A ação integra a "Coisa de Fã", terceira edição da campanha global Fan Life do Spotify, iniciada em 27 de julho. A campanha é voltada ao comportamento de fandoms e à relação entre fãs e artistas.