Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026: Spotify cria ferramenta de match com line-up do festival

Recurso está disponível no app a partir desta segunda-feira, 24, e inclui playlist personalizada e cards para redes sociais

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 10h13.

Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 14h10.

Priorizar nos meus resultados Google

O Spotify lançou nesta segunda-feira, 24, uma ferramenta que calcula a compatibilidade de cada usuário com o line-up do Rock in Rio 2026. O recurso é resultado de uma parceria inédita entre a plataforma de streaming e o festival.

A funcionalidade, divulgada em primeira mão pela EXAME, fica disponível dentro do próprio aplicativo do Spotify. Com base no histórico de escuta, a ferramenta indica quais artistas do line-up mais combinam com o perfil musical do usuário.

A experiência também gera cards personalizados para compartilhamento em redes sociais e disponibiliza uma playlist voltada à preparação para o festival, que acontece de 4 a 13 de setembro na Cidade do Rock, zona oeste do Rio de Janeiro.

Para o Spotify, a iniciativa busca estender a experiência do festival para além dos dias de evento. "O Spotify existe para aproximar as pessoas da música que amam, e essa colaboração com o Rock in Rio é mais uma forma de transformar essa paixão em experiências memoráveis", afirma Ellen Rocha, líder de marketing do Spotify Brasil.

Já a Rock World, organizadora do festival, associa a parceria à estratégia de inovação da marca. "Entender as tendências e o comportamento do nosso público é fundamental para criarmos experiências cada vez mais relevantes e personalizadas", diz Sara Gobbi, gerente de growth marketing da empresa.

A ação integra a "Coisa de Fã", terceira edição da campanha global Fan Life do Spotify, iniciada em 27 de julho. A campanha é voltada ao comportamento de fandoms e à relação entre fãs e artistas.

Card da campanha do Spotify para o Rock in Rio 2026 com a frase Meu Line-Up do Rock in Rio

Ferramenta do Spotify em parceria com o Rock in Rio 2026 calcula a compatibilidade dos usuários com o line-up do festival. (Divulgação/Spotify)

Acompanhe tudo sobre:SpotifyRock in RioExclusivo
Próximo

Mais de Pop

11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

Quem foi Lizzie Borden, personagem da nova temporada de 'Monstro'?

Quem é Milo J, argentino de 19 anos que estreia no Rock in Rio e esgotou shows em São Paulo

Vai chover no Rock in Rio 2026? Veja a previsão para o segundo fim de semana

Mais na Exame

Pop

11 de Setembro: 15 filmes e documentários sobre os atentados que completam 25 anos

Brasil

Fachin pede a Mendonça que retire o sigilo de todos os processos do caso Master

Esporte

Derrota histórica e sorriso no rosto: Alcaraz avalia retorno 'positivo' após cinco meses afastado

Um conteúdo Esfera Brasil

Superávit comercial do Brasil atinge US$ 7,4 bilhões em agosto e acumula alta de 28,2% no ano