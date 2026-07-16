'Batman 2' revela data de estreia e primeira prévia oficial com Robert Pattinson

O retorno de Robert Pattinson como Batman finalmente ganhou suas primeiras imagens. Matt Reeves divulgou um teaser de "Batman: Parte 2", oferecendo um rápido teste de câmera que mostra o herói sob a chuva e reacende a expectativa em torno de uma das continuações mais aguardadas da DC. A prévia chegou junto com a confirmação da data de estreia para o longa.

Primeiro olhar para o novo Batman

O vídeo é curto, mas suficiente para destacar detalhes do uniforme usado por Pattinson nesta nova fase. O material mostra o ator caracterizado como o Cavaleiro das Trevas em uma cena com forte atmosfera sombria, característica que marcou o primeiro filme dirigido por Matt Reeves.

Embora a história permaneça em segredo, o teaser reforça que o universo criado por Reeves mantém a identidade mais investigativa e urbana apresentada em "Batman", lançado em 2022.

Nova data de estreia

Ao divulgar a prévia, Reeves também confirmou que "Batman: Parte 2" chegará aos cinemas em 18 de fevereiro de 2028. Originalmente prevista para 1º de outubro de 2027, o filme passou por mudanças no calendário e agora ganhou um novo adiamento para que a produção tenha mais tempo de desenvolvimento.

O elenco reúne novamente Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Colin Farrell. A sequência também contará com novos nomes, embora detalhes sobre seus personagens ainda estejam sob sigilo.

Universo separado do DCU

Assim como o primeiro longa, "Batman: Parte 2" faz parte da linha Elseworlds da DC Studios. Isso significa que a franquia comandada por Matt Reeves segue independente do universo compartilhado liderado por James Gunn e Peter Safran, preservando sua proposta mais realista para Gotham e Bruce Wayne.