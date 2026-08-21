Tudo sobre a nova série da HBO que investiga mistérios na Amazônia

A HBO Max anunciou nesta sexta-feira, 21, a estreia de "Morte e Mistério na Amazônia", nova série documental brasileira que investiga um dos casos mais controversos e cercados de mistério da floresta amazônica.

A produção chega ao streaming em 10 de setembro, com os três episódios disponíveis de uma vez.

No canal de TV, os episódios serão exibidos semanalmente. Dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, a série revisita a história de Tatunca Nara e da suposta cidade perdida de Akakor, que teria existido no coração da Amazônia.

O mistério de Akakor

A história ganhou força nas décadas de 1970 e 1980, quando aventureiros, exploradores e pesquisadores estrangeiros viajaram até a Amazônia em busca de Akakor. A suposta civilização teria sobrevivido por milhares de anos na floresta e passou a ser associada a teorias sobre arqueologia, sociedades secretas e até conexões com o nazismo.

Tatunca Nara se tornou uma das principais figuras ligadas à lenda. Ele afirmava ser descendente dos Ugha Mongulala e dizia conhecer o caminho até Akakor. Como guia de expedições, passou a ser associado ao desaparecimento e à morte de diferentes exploradores.

Décadas depois, o caso continua cercado por dúvidas e teorias. A série parte justamente dessas diferentes versões para investigar o que aconteceu.

Tatunca Nara apresenta sua versão

"Morte e Mistério na Amazônia" reúne depoimentos de investigadores, jornalistas, familiares, especialistas e testemunhas relacionadas ao caso. A produção também traz entrevistas com o próprio Tatunca Nara, que apresenta sua versão dos acontecimentos.

As gravações foram realizadas no Brasil, nos Estados Unidos e no Caribe. A série combina investigação jornalística, pesquisa histórica, provas inéditas e relatos sobre os desaparecimentos relacionados às expedições em busca de Akakor.

Tatiana Issa e Guto Barra são responsáveis pela direção da produção. A dupla também dirigiu "Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez", série documental da HBO, e acumula 13 indicações ao Emmy, com três vitórias.

"Morte e Mistério na Amazônia" é uma coprodução da HBO com a Producing Partners. Tatiana Issa e Guto Barra também assinam a produção, com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz pela Warner Bros. Discovery.

Quando estreia 'Morte e Mistério na Amazônia'?

A série documental estreia em 10 de setembro na HBO Max. Os três episódios estarão disponíveis no streaming na mesma data. Na HBO, a exibição será semanal.