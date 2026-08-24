Quando estreia o 6º episódio de 'Estilhaços', nova série de Ryan Murphy no Disney+?

O mistério de "Estilhaços" ganha um novo capítulo nesta semana. A série de Ryan Murphy, baseada no romance homônimo de Bret Easton Ellis, chega ao sexto episódio com a trama cada vez mais envolvida nos segredos de seus jovens protagonistas e na ameaça do serial killer conhecido como Trawler.

Quando estreia o sexto episódio?

O sexto episódio de "Estilhaços" estreia na quarta-feira, 26, no Disney+. No Brasil, o lançamento está previsto para as 22h.

O capítulo recebeu o título de "Homecoming Part One" e será acompanhado pelo sétimo episódio, "Homecoming Part Two", também disponibilizado na quarta-feira.

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A estratégia mantém o formato adotado pela produção desde sua estreia. Os dois primeiros episódios chegaram juntos ao Disney+ em 5 de agosto. Depois, os capítulos 3 e 4 foram lançados em 12 de agosto, enquanto o quinto episódio chegou à plataforma em 19 de agosto.

Qual é a trama de 'Estilhaços'?

Ambientada em Los Angeles, em 1981, a série acompanha Bret, um adolescente aspirante a escritor interpretado por Igby Rigney. Sua rotina muda com a chegada de Robert Mallory, vivido por Homer Gere, um novo aluno que desperta sua curiosidade e suspeitas.

Ao mesmo tempo, estudantes de uma escola particular de elite passam a conviver com os assassinatos cometidos pelo misterioso Trawler. A trama combina suspense psicológico, drama adolescente e elementos de obsessão, identidade e sexualidade.

Quando chegam os próximos episódios?

A primeira temporada segue com nove episódios, segundo o cronograma divulgado pela produção nos Estados Unidos. Depois dos capítulos 6 e 7, a série terá "Hamlet", em 2 de setembro, e "Stairway to Heaven", em 9 de setembro.

Confira o trailer de 'Estilhaços'