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A animação chinesa de US$ 200 que faturou US$ 4 milhões e virou símbolo anti-IA

Produção foi desenvolvida sem ferramentas de inteligência artificial e ganhou força após viralizar nas redes sociais

"Niu Lai”: longa de baixo orçamento viralizou depois de ser considerado uma das piores produções do ano (Reprodução/Youtube)

"Niu Lai”: longa de baixo orçamento viralizou depois de ser considerado uma das piores produções do ano (Reprodução/Youtube)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 16h40.

Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 16h41.

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Uma animação chinesa produzida pelo diretor Xin Yumeng e sua mãe, Sun Lifang, tornou-se um fenômeno improvável de bilheteria. Chamado “Niu Lai”, o longa de baixo orçamento viralizou depois de ser considerado uma das piores produções do ano, ao mesmo tempo em que virou um símbolo do movimento anti-IA.

Segundo informações da Reuters, o filme já arrecadou o equivalente a mais de US$ 4 milhões.

A animação começou a ser produzida em 2021 e foi totalmente desenvolvida sem o uso de ferramentas com inteligência artificial. A história traz o bezerro Niu Lai como protagonista, em uma narrativa que mistura amizade, sobrevivência e sonhos.

Do flop ao viral

O filme estreou em 5 de agosto e, segundo o Financial Times, nos dez primeiros dias em cartaz vendeu apenas 300 ingressos.

A história mudou quando ele se tornou assunto nas redes sociais após os espectadores publicarem imagens da animação — marcada por modelos 3D rudimentares, movimentos pouco fluidos e uma estética que lembra os primeiros anos da computação gráfica.

A curiosidade levou os espectadores às salas. Até quinta-feira, 21, “Niu Lai” já havia ultrapassado US$ 4 milhões em bilheteria na China, ficando atrás apenas de grandes produções como “Spider-Man: Brand New Day”.

Movimento anti-IA

Muito do hype em torno da produção vem da associação que parte do público fez ao movimento anti-IA, que alerta para o uso em massa da tecnologia nas artes — o que comprometeria pontos como criatividade e originalidade das produções.

Neste contexto, “Niu Lai” se tornou popular por apresentar o contrário: texturas simples, personagens pouco detalhados e movimentos visivelmente artificiais, mas produzidos por pessoas.

O filme foi criado sem uma grande equipe profissional e com poucos recursos: o orçamento original ficou em torno de US$ 200.

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