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GTA 6: Microsoft e Discord terão que fornecer dados sobre vazamento

Dono da Rockstar tenta identificar responsáveis após vazamentos de gameplay e mapa do jogo provocarem queda de mais de US$ 2 bilhões em valor de mercado

GTA VI: vazamentos de gameplay e do mapa do jogo provocaram queda de mais de US$ 2 bilhões no valor de mercado da Take-Two (Divulgação / Rockstar Games)

GTA VI: vazamentos de gameplay e do mapa do jogo provocaram queda de mais de US$ 2 bilhões no valor de mercado da Take-Two (Divulgação / Rockstar Games)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 09h10.

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A Take-Two Interactive, distribuidora de GTA 6, obteve autorização da Justiça dos Estados Unidos para solicitar informações à Microsoft e ao Discord na tentativa de identificar os responsáveis pelos recentes vazamentos do jogo.

Dois juízes federais em Nova York aprovaram na sexta-feira, 21, os pedidos apresentados pela empresa na quinta-feira, segundo documentos judiciais consultados pela AFP.

A Take-Two afirmou à Justiça que os vídeos publicados online reproduzem material protegido por direitos autorais. A empresa não havia confirmado publicamente até então que os conteúdos vazados pertenciam ao jogo.

O que a Take-Two quer descobrir?

A empresa busca informações que permitam identificar três contas suspeitas de envolvimento nos vazamentos, além dos dados de usuários de três fóruns virtuais nos quais o material foi compartilhado.

Os pedidos foram direcionados à Microsoft, proprietária do GitHub, onde os arquivos foram compilados, e ao Discord, plataforma utilizada para a divulgação dos vídeos.

Microsoft e Discord têm até 4 de setembro para responder às solicitações judiciais.

Quem está por trás dos vazamentos de GTA 6?

Os vazamentos foram reivindicados por um usuário identificado pelo pseudônimo Cyberleek. A pessoa ou grupo por trás da conta afirma atuar para denunciar práticas comerciais da indústria de games.

A conta critica a Rockstar Games, desenvolvedora de GTA 6 e subsidiária da Take-Two, por comercializar uma versão do jogo com conteúdo adicional por um preço mais alto e por oferecer o título apenas em formato digital.

Rockstar e Take-Two ainda não se pronunciaram publicamente sobre os vazamentos. Um novo vídeo foi divulgado na sexta-feira, 21, mostrando um personagem do jogo roubando um carro esportivo.

O que os vazamentos significam para GTA 6?

O episódio ocorre durante uma campanha de divulgação planejada pela Take-Two e pela Rockstar há quase três anos, desde a publicação do primeiro teaser do jogo.

A estratégia promocional prevê uma apresentação oficial de GTA 6 na Netflix em 27 de agosto. O lançamento global está marcado para 19 de novembro.

Quando GTA 6 será lançado?

O sexto jogo da principal série da Rockstar acompanha uma dupla de criminosos em um universo inspirado no estado americano da Flórida.

O título é aguardado há mais de 13 anos, desde o lançamento de GTA 5, que se tornou o segundo jogo mais vendido da história.

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