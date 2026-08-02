20 franquias baratas para quem busca independência financeira a partir de R$ 5 mil

Abrir um negócio próprio continua sendo um dos caminhos mais buscados por quem quer conquistar independência financeira. Mas, para muitos empreendedores, o maior obstáculo ainda é o investimento inicial e o custo de manter uma operação tradicional, com loja física, equipe e despesas fixas.

Nos últimos anos, esse cenário começou a mudar. O avanço das microfranquias, dos modelos home office e das operações digitais permitiu que redes de diversos setores passassem a oferecer negócios mais enxutos, que podem ser administrados pelo próprio franqueado e exigem um aporte bem menor do que o de uma franquia convencional.

Em muitos casos, o empreendedor trabalha de casa, faz a prospecção de clientes, gerencia a operação remotamente e conta com o suporte da franqueadora para tocar o negócio.

A seguir, EXAME reuniu 20 franquias com investimento inicial a partir de R$ 5 mil para quem busca construir uma fonte de renda e dar os primeiros passos rumo à independência financeira. Confira:

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias especializada em alfabetização de crianças com dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. Com uma metodologia própria baseada no uso de cores, o franqueado aplica as atividades diretamente com os alunos e também atua na prospecção de novos clientes. A operação dispensa loja física e equipe fixa.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 11,5 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit possui um modelo home office no qual o franqueado gerencia, de casa, as vendas e entregas de refeições e produtos da marca. A operação não exige ponto comercial nem contratação de funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Freewet

A Freewet atua no segmento de serviços automotivos sustentáveis, com lavagem a seco e estética automotiva em modelo delivery. O franqueado atende os clientes no local escolhido por eles, sem a necessidade de manter uma loja ou uma estrutura física própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.490

Faturamento médio mensal: R$ 7 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Cotafácil

A Cotafácil é uma rede de serviços financeiros que oferece mais de 200 produtos de crédito, seguros e outras soluções. A operação pode ser realizada remotamente e permite ao franqueado atender clientes em qualquer cidade do Brasil, sem necessidade de agência física ou equipe própria.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.997

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 80 mil

Prazo de retorno: 2 a 4 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Especializada em turismo e intercâmbio, a Trust Viagens e Intercâmbios possui um modelo de operação digital e home office. O franqueado comercializa pacotes, passagens e serviços de consultoria para viagens sem precisar montar uma agência física.

Investimento inicial: a partir de R$ 9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag trabalha com publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente por padarias parceiras. Em modelo home based, o franqueado prospecta anunciantes locais, comercializa os espaços publicitários e coordena a distribuição do material.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Legale

A Legale é uma rede de assessoria especializada na obtenção de vistos para diferentes países. O franqueado orienta os clientes durante o processo e pode realizar os atendimentos de casa ou em um espaço de coworking, sem precisar montar um escritório próprio.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3,2,1 GO!

A 3,2,1 GO! é uma franquia de consultoria em viagens nacionais e internacionais. Em modelo home office, o franqueado comercializa pacotes, hospedagens, seguros e roteiros personalizados, com suporte comercial e operacional da rede.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

A 365 Fun Fest é uma agência de viagens voltada ao público LGBTQIA+. Com operação totalmente digital, o franqueado comercializa pacotes, roteiros e experiências direcionadas a esse nicho, sem necessidade de loja física.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

BM Vagas

A BM Vagas atua no segmento de recrutamento e seleção com apoio de tecnologia e inteligência artificial. O franqueado trabalha em home office, concentrando-se na prospecção de empresas e na coordenação dos processos seletivos realizados pela plataforma.

Investimento inicial: a partir de R$ 13.970

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 3 meses

VendaComChat

A VendaComChat oferece automação de WhatsApp e consultoria comercial para pequenas e médias empresas. A operação é 100% online, e o franqueado atua na prospecção de clientes e na venda das soluções fornecidas pela rede.

Investimento inicial: R$ 14 mil

Faturamento médio mensal: R$ 6.400

Prazo de retorno: até 3 meses

AF Seguros

A AF Seguros é uma franquia voltada à comercialização de seguros e soluções de proteção patrimonial. A operação comercial e administrativa pode ser feita em home office, e o modelo aposta na formação de uma carteira de clientes capaz de gerar receita recorrente.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: 12 a 36 meses

Evolve

A Evolve atua no mercado de energia solar. O franqueado é responsável principalmente pela prospecção de clientes e pela negociação comercial, enquanto a parte técnica e a instalação dos sistemas ficam sob responsabilidade de parceiros da rede.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

Prime2B

A Prime2B é uma franquia de marketing digital voltada a pequenas e médias empresas. O franqueado atua como consultor de negócios locais, oferecendo estratégias de digitalização e geração de vendas com o suporte técnico da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Azul Empréstimo

A Azul Empréstimo é especializada em crédito consignado, crédito pessoal, financiamentos, consórcios e seguros. O franqueado atua na comercialização dos produtos financeiros e pode começar a operação de forma remota, sem a necessidade de abrir uma agência.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Publicarga

A Publicarga trabalha com totens de carregamento de celulares que também funcionam como plataformas de publicidade. O franqueado instala os equipamentos em pontos de circulação e comercializa os espaços de mídia para empresas da região.

Investimento inicial:a partir de R$ 18.900

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Santa Carga

A Santa Carga também atua com totens de carregamento de celulares e publicidade. O modelo é home based e não exige funcionários. O franqueado é responsável por encontrar pontos para instalar os equipamentos e vender os anúncios exibidos nos totens.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

SprintHub

A SprintHub oferece uma plataforma de CRM omnichannel com inteligência artificial para automatizar processos de vendas, marketing e atendimento. O franqueado atua comercialmente na prospecção de empresas interessadas nas soluções da rede.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Vision AI

A Vision AI é uma franquia especializada na comercialização de assistentes de inteligência artificial para empresas. O franqueado fica responsável pela prospecção e pelo relacionamento comercial, enquanto a franqueadora desenvolve e implementa as soluções tecnológicas.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil após 12 meses

Prazo de retorno: 4 meses

Sonhagro

A Sonhagro atua com soluções financeiras, seguros e serviços de crédito direcionados ao agronegócio. O modelo permite ao franqueado atender produtores e empresas rurais de sua região, aproveitando a demanda por financiamento e proteção no setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

Faturamento médio mensal: R$ 33 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market opera mercados autônomos instalados em condomínios, empresas e universidades. Os espaços funcionam sem atendentes, e o franqueado acompanha a operação e realiza a reposição dos produtos.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

Market4u

O Market4u é uma rede de mercados autônomos com presença em condomínios residenciais e comerciais. A operação funciona por meio de autoatendimento, com gestão remota de vendas e estoque pelo franqueado.