'Tomb Raider': Sophie Turner aparece em primeira imagem como Lara Croft

Lara Croft: Foto promocional mostra a atriz encarnando a icônica heroína (Jay Maidment/Prime Video)
Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12h39.
O Prime Video divulgou a primeira imagem oficial de Sophie Turner como Lara Croft, protagonista da nova série "Tomb Raider". A foto mostra a atriz já caracterizada como a famosa arqueóloga e exploradora criada nos videogames.
O visual de Turner na imagem presta homenagem ao estilo clássico dos jogos originais. A caracterização inclui elementos que lembram a Lara Croft dos títulos antigos, com roupas e acessórios que refletem a estética que consagrou a personagem entre fãs.
A série "Tomb Raider" está em produção para o Prime Video, com as filmagens programadas para começar em breve. A foto divulgada também sinaliza que o projeto segue firme, após rumores de cancelamento nos últimos meses.
Veja o visual completo de Sophie Turner como Lara Croft:
Além de Sophie Turner no papel principal, o elenco já anunciado inclui nomes como:
A produção tem Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") como criadora, roteirista e produtora executiva, com Chad Hodge como co-showrunner.
A revelação da imagem gerou entusiasmo entre os fãs da franquia "Tomb Raider". Muitos comentam a fidelidade ao visual clássico e a escolha de Turner como uma nova face da personagem, que já foi interpretada nos cinemas por atrizes como Angelina Jolie e Alicia Vikander.