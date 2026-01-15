Pop

'Tomb Raider': Sophie Turner aparece em primeira imagem como Lara Croft

A atriz surge em visual clássico de Tomb Raider; ela será a protagonista da nova série live-action do Prime Video

Lara Croft: Foto promocional mostra a atriz encarnando a icônica heroína (Jay Maidment/Prime Video)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12h39.

O Prime Video divulgou a primeira imagem oficial de Sophie Turner como Lara Croft, protagonista da nova série "Tomb Raider". A foto mostra a atriz já caracterizada como a famosa arqueóloga e exploradora criada nos videogames.

Inspirada nos jogos

O visual de Turner na imagem presta homenagem ao estilo clássico dos jogos originais. A caracterização inclui elementos que lembram a Lara Croft dos títulos antigos, com roupas e acessórios que refletem a estética que consagrou a personagem entre fãs.

Série em produção

A série "Tomb Raider" está em produção para o Prime Video, com as filmagens programadas para começar em breve. A foto divulgada também sinaliza que o projeto segue firme, após rumores de cancelamento nos últimos meses.

Veja o visual completo de Sophie Turner como Lara Croft:

Sophie Turner como Lara Croft Reprodução: Jay Maidment/Prime

Elenco e equipe

Além de Sophie Turner no papel principal, o elenco já anunciado inclui nomes como:

  • Sigourney Weaver (Evelyn Wallis);
  • Jason Isaacs (Atlas DeMornay);
  • Martin Bobb-Semple (Zip);
  • Jack Bannon (Gerry);
  • John Hefferman (David);
  • Bill Paterson (Winston);
  • Paterson Joseph (Thomas Warner);
  • Sasha Luss (Sasha);
  • Juliette Motamed (Georgia);
  • Celia Imrie (Francine);
  • August Wittgenstein (Lukas). 

A produção tem Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") como criadora, roteirista e produtora executiva, com Chad Hodge como co-showrunner.

Expectativa dos fãs

A revelação da imagem gerou entusiasmo entre os fãs da franquia "Tomb Raider". Muitos comentam a fidelidade ao visual clássico e a escolha de Turner como uma nova face da personagem, que já foi interpretada nos cinemas por atrizes como Angelina Jolie e Alicia Vikander.

