Quem é Geese? Banda indie hypada será atração do Lollapalooza 2027

Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17h01.
Geese chega ao Lollapalooza Brasil 2027 depois de ganhar espaço como uma das novas bandas de rock mais comentadas de Nova York. Formado por amigos de infância no Brooklyn, o grupo passou de um projeto de escola a uma das apostas do rock alternativo, impulsionado pelo álbum "Getting Killed", de 2025. Conheça a banda antes do festival.
O Geese será uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2027. Formada no Brooklyn, em Nova York, a banda integra a programação do festival ao lado de nomes como Travis Scott, The Killers, Charli XCX, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr.
O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marca os 15 anos do Lollapalooza no Brasil.
Para quem quer descobrir novas bandas de rock alternativo antes do festival, Geese é um dos nomes para ficar de olho.
O Geese é formado por Cameron Winter (vocais e teclados), Emily Green (guitarra), Max Bassin (bateria) e Dominic DiGesu (baixo). Os integrantes eram amigos de infância e formaram a banda ainda no ensino médio, em Nova York.
O projeto começou quase como uma atividade extracurricular. Antes de chegar às grandes casas de shows, o grupo lançou de forma independente um álbum e dois EPs entre 2018 e 2019. Os trabalhos acabaram retirados da internet, mas foram suficientes para chamar a atenção de gravadoras.
A banda assinou com a Partisan Records em 2020 e lançou seu primeiro álbum oficial, Projector, em 2021.
Depois de Projector, o Geese lançou 3D Country, em 2023. O disco ampliou as possibilidades sonoras do grupo e ajudou a consolidar a banda dentro da nova cena alternativa de Nova York.
A virada mais importante, porém, veio com "Getting Killed", lançado em 2025.
O álbum nasceu de sessões experimentais realizadas em Los Angeles com o produtor Kenny Beats. Segundo eles contaram à BBC, as gravações foram feitas em apenas dez dias.
O resultado é um disco marcado por mudanças bruscas, guitarras, experimentação e letras que passam por relações pessoais, conflitos sociais e uma visão bastante particular do mundo.
Entre as referências apontadas para o som da banda estão nomes como The Velvet Underground, Captain Beefheart, Suicide, The Strokes e Radiohead. O Geese, porém, combina essas influências de uma maneira própria, criando um som difícil de encaixar em uma única categoria.
"Getting Killed" colocou o Geese em uma posição inédita. O álbum apareceu em listas de melhores discos de 2025 e fez a banda ganhar ainda mais atenção de veículos e rádios especializados.
O grupo também entrou na lista Sound of 2026, da BBC Radio 1, chegando à quarta posição. A seleção reúne artistas considerados promessas para o ano.
A repercussão fez a banda passar de um nome conhecido principalmente dentro do circuito alternativo para uma atração com público internacional crescente.
Um dos destaques do disco é "Taxes", faixa que sintetiza a combinação entre instrumentação caótica e letras provocativas característica do grupo.
O álbum conquistou diversos fãs conhecidos, como a vocalista grunge Courtney Love, a icônica artista punk Patty Smith e o cantor e compositor Nick Cave.
Um dos fãs inusitados da banda é o político brasileiro Renan Santos. Em vídeo, publicado nas redes sociais neste ano, o ex-presidenciável, que foi o quarto mais votado no primeiro turno das eleições de 2026, afirmou que Geese é "hoje a melhor banda do mundo". "Se você gosta de rock, ouçam esses caras", disse Santos.
@dadaisticoppressor #geese #renansantos ♬ original sound - dadaisticoppressor
Ele também publicou no X que estava assistindo a um show televisionado da banda no dia 29 de agosto, em meio à campanha eleitoral.
Dia terminando, hora de assistir showzinho do Geese https://t.co/U0NUPLHT0l
— Renan Santos⬛️🟨⬜️ (@RenanSantosMBL) August 30, 2026
Uma das características mais comentadas do Geese é a intensidade das apresentações. O vocalista Cameron Winter, que se apresentou em São Paulo neste ano no C6 Fest, ocupa uma posição central nos shows, enquanto a banda explora a interação entre guitarras, bateria e baixo.
Em 2025, Winter levou essa proposta para o Carnegie Hall, em Nova York. A apresentação foi registrada pelo cineasta Paul Thomas Anderson, conhecido por filmes como Boogie Nights, Magnolia e Licorice Pizza.
O registro deu origem ao documentário Cameron Winter at Carnegie Hall, que acompanha a apresentação solo do músico. O show também ajudou a reforçar a reputação de Winter como um dos frontmen mais particulares da nova geração do rock americano.
O Geese chega ao Lollapalooza em uma fase de expansão internacional. A banda representa uma das vertentes mais novas do rock alternativo na programação e deve interessar especialmente ao público que gosta de descobrir artistas antes de eles chegarem aos maiores palcos.
O grupo também divide espaço no line-up com outras atrações ligadas ao rock alternativo, como o Fontaines D.C., que fará sua estreia no Brasil.
Enquanto o Fontaines D.C. traz uma trajetória consolidada no rock irlandês, Geese representa uma geração mais recente da cena de Nova York.
É justamente essa combinação de referências conhecidas, experimentação e energia ao vivo que faz da banda uma das atrações para observar no Lolla 2027.
O Geese está confirmado no line-up do Lollapalooza Brasil 2027. O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A organização ainda divulgou a divisão das atrações por dia e os horários dos shows.