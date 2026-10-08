Quem é Geese? Banda indie hypada será atração do Lollapalooza 2027

RESUMO ＋ Geese chega ao Lollapalooza Brasil 2027 depois de ganhar espaço como uma das novas bandas de rock mais comentadas de Nova York. Formado por amigos de infância no Brooklyn, o grupo passou de um projeto de escola a uma das apostas do rock alternativo, impulsionado pelo álbum "Getting Killed", de 2025. Conheça a banda antes do festival.

O Geese será uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2027. Formada no Brooklyn, em Nova York, a banda integra a programação do festival ao lado de nomes como Travis Scott, The Killers, Charli XCX, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr.

O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marca os 15 anos do Lollapalooza no Brasil.

Para quem quer descobrir novas bandas de rock alternativo antes do festival, Geese é um dos nomes para ficar de olho.

Quem está no Geese?

O Geese é formado por Cameron Winter (vocais e teclados), Emily Green (guitarra), Max Bassin (bateria) e Dominic DiGesu (baixo). Os integrantes eram amigos de infância e formaram a banda ainda no ensino médio, em Nova York.

O projeto começou quase como uma atividade extracurricular. Antes de chegar às grandes casas de shows, o grupo lançou de forma independente um álbum e dois EPs entre 2018 e 2019. Os trabalhos acabaram retirados da internet, mas foram suficientes para chamar a atenção de gravadoras.

A banda assinou com a Partisan Records em 2020 e lançou seu primeiro álbum oficial, Projector, em 2021.

Do rock de garagem a uma das bandas mais comentadas de Nova York

Depois de Projector, o Geese lançou 3D Country, em 2023. O disco ampliou as possibilidades sonoras do grupo e ajudou a consolidar a banda dentro da nova cena alternativa de Nova York.

A virada mais importante, porém, veio com "Getting Killed", lançado em 2025.

O álbum nasceu de sessões experimentais realizadas em Los Angeles com o produtor Kenny Beats. Segundo eles contaram à BBC, as gravações foram feitas em apenas dez dias.

O resultado é um disco marcado por mudanças bruscas, guitarras, experimentação e letras que passam por relações pessoais, conflitos sociais e uma visão bastante particular do mundo.

Entre as referências apontadas para o som da banda estão nomes como The Velvet Underground, Captain Beefheart, Suicide, The Strokes e Radiohead. O Geese, porém, combina essas influências de uma maneira própria, criando um som difícil de encaixar em uma única categoria.

O sucesso de 'Getting Killed'

"Getting Killed" colocou o Geese em uma posição inédita. O álbum apareceu em listas de melhores discos de 2025 e fez a banda ganhar ainda mais atenção de veículos e rádios especializados.

O grupo também entrou na lista Sound of 2026, da BBC Radio 1, chegando à quarta posição. A seleção reúne artistas considerados promessas para o ano.

A repercussão fez a banda passar de um nome conhecido principalmente dentro do circuito alternativo para uma atração com público internacional crescente.

Um dos destaques do disco é "Taxes", faixa que sintetiza a combinação entre instrumentação caótica e letras provocativas característica do grupo.

O álbum conquistou diversos fãs conhecidos, como a vocalista grunge Courtney Love, a icônica artista punk Patty Smith e o cantor e compositor Nick Cave.

Um dos fãs inusitados da banda é o político brasileiro Renan Santos. Em vídeo, publicado nas redes sociais neste ano, o ex-presidenciável, que foi o quarto mais votado no primeiro turno das eleições de 2026, afirmou que Geese é "hoje a melhor banda do mundo". "Se você gosta de rock, ouçam esses caras", disse Santos.

Ele também publicou no X que estava assistindo a um show televisionado da banda no dia 29 de agosto, em meio à campanha eleitoral.

Dia terminando, hora de assistir showzinho do Geese https://t.co/U0NUPLHT0l — Renan Santos⬛️🟨⬜️ (@RenanSantosMBL) August 30, 2026

Cameron Winter e a força dos shows ao vivo

Uma das características mais comentadas do Geese é a intensidade das apresentações. O vocalista Cameron Winter, que se apresentou em São Paulo neste ano no C6 Fest, ocupa uma posição central nos shows, enquanto a banda explora a interação entre guitarras, bateria e baixo.

Em 2025, Winter levou essa proposta para o Carnegie Hall, em Nova York. A apresentação foi registrada pelo cineasta Paul Thomas Anderson, conhecido por filmes como Boogie Nights, Magnolia e Licorice Pizza.

O registro deu origem ao documentário Cameron Winter at Carnegie Hall, que acompanha a apresentação solo do músico. O show também ajudou a reforçar a reputação de Winter como um dos frontmen mais particulares da nova geração do rock americano.

Por que ficar de olho no Geese?

O Geese chega ao Lollapalooza em uma fase de expansão internacional. A banda representa uma das vertentes mais novas do rock alternativo na programação e deve interessar especialmente ao público que gosta de descobrir artistas antes de eles chegarem aos maiores palcos.

O grupo também divide espaço no line-up com outras atrações ligadas ao rock alternativo, como o Fontaines D.C., que fará sua estreia no Brasil.

Enquanto o Fontaines D.C. traz uma trajetória consolidada no rock irlandês, Geese representa uma geração mais recente da cena de Nova York.

É justamente essa combinação de referências conhecidas, experimentação e energia ao vivo que faz da banda uma das atrações para observar no Lolla 2027.

Quando será o show do Geese no Lollapalooza 2027?

O Geese está confirmado no line-up do Lollapalooza Brasil 2027. O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A organização ainda divulgou a divisão das atrações por dia e os horários dos shows.

Serviço — Lollapalooza Brasil 2027