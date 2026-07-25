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Charli XCX, The Strokes, Katseye e mais: confira os lançamentos musicais da semana

Novos trabalhos de grandes artistas chegam às plataformas enquanto a disputa pelo topo da Billboard Hot 100 segue intensa nos Estados Unidos

Lançamentos da semana: dos lançamentos mais comentados às músicas que dominam os streams e o rádio, veja os destaques da semana (Divulgação )

Lançamentos da semana: dos lançamentos mais comentados às músicas que dominam os streams e o rádio, veja os destaques da semana (Divulgação )

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 25 de julho de 2026 às 08h13.

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A semana entrega uma nova leva de lançamentos que promete alimentar playlists e movimentar as paradas nas próximas semanas. Grandes nomes da música internacional apresentam singles, álbuns e projetos especiais, enquanto a Billboard Hot 100 continua refletindo o impacto dos sucessos que dominam o streaming, as vendas e as rádios nos Estados Unidos.

Álbuns lançados nesta semana

'Music, Fashion, Film', de Charli XCX

A cena internacional também recebe novidades de Charli xcx, que volta aos holofotes com "Music, Fashion, Film", álbum pós a gloriosa era "Brat", que amplia sua fase criativa recente e reforça sua influência no pop contemporâneo.

'A*Pop', de Tyla

Após conquistar projeção internacional com o sucesso de "Water", em 2023, Tyla segue acumulando espaço nas paradas. Em 2024, a cantora sul-africana emplacou os singles "Push 2 Start" e "Chanel". Neste ano, ampliou sua sequência de sucessos com "She Did It Again", parceria com Zara Larsson. Agora, ela apresenta "A*Pop", que marca mais um passo em sua nova fase.

'Reality Awaits', de The Strokes

Após o adiamento da data prevista, "Reality Awaits" finalmente foi lançado. O novo álbum, o sétimo da carreira do The Strokes, chega depois de uma sequência de apresentações em festivais, incluindo um show de destaque no Coachella. O projeto amplia as experimentações sonoras da banda e reforça a presença do AutoTune, elemento que já havia aparecido no single "Going Shopping".

'Equilibrivm II', de Anitta

"EQUILIBRIVM II" dá continuidade ao projeto mais ambicioso da carreira de Anitta e aprofunda a proposta apresentada no primeiro volume. Lançado em 24 de julho, o álbum mantém como eixo central temas ligados à ancestralidade, espiritualidade, amor e identidade brasileira, ampliando a mistura entre ritmos tradicionais e a música pop contemporânea.

Singles

'Matadora', de Karol G

Entre os destaques está Karol G, que inicia uma nova fase da carreira com o single "MATADORA", faixa que também marca o começo da turnê "TropiTour". A cantora colombiana prometeu lançar o single nesta sexta-feira, 25. Tainy, famoso produtor do gênero urbano latino, é o produtor da música.

Morgan Wallen, "Been By Now"

Morgan Wallen também aparece entre os destaques da semana com "Been By Now". A faixa foi apresentada pela primeira vez durante um show em Baltimore e chega oficialmente às plataformas. Escrita por Wallen ao lado de Charlie Handsome, John Byron, Blake Pendergrass, Rocky Block e Taylor Phillips, a música combina a sonoridade country característica do cantor com influências pop e uma narrativa centrada em um relacionamento que ficou para trás.

'Rockstar', de Pabllo Vittar

Pabllo Vittar também marca presença entre os principais singles da semana com "Rockstar", em parceria com a porto-riquenha Villano Antillano. A faixa aposta em uma sonoridade pop com influências eletrônicas e reforça a nova fase da cantora, que segue ampliando sua presença no mercado internacional. O lançamento chega acompanhado de um videoclipe e integra a sequência de novidades que Pabllo vem apresentando ao longo de 2026.

'Escapismo', de Gabi Melim e Luisa Sonza

No pop, Gabi Melim apresenta "Escapismo", música inédita gravada em parceria com Luísa Sonza. A colaboração reúne duas artistas de gerações diferentes da música brasileira e chega como um dos lançamentos mais comentados da semana.

JENNIE, "Less than a Lover"

Depois de antecipar um trecho da música durante sua apresentação no Governors Ball, em junho, JENNIE lançou oficialmente "Less than a Lover". A faixa aposta em uma atmosfera leve e voltada para o verão e chega poucos dias antes da apresentação da artista no Lollapalooza Chicago, que acontece entre 30 de julho e 2 de agosto.

KATSEYE, "Animal"

O girl group global KATSEYE também integra a lista de lançamentos da semana com "Animal". A faixa aborda a descoberta da verdadeira personalidade de um parceiro em uma relação e aposta em uma produção pop marcada por refrão forte e clima envolvente.

Como está a Billboard Hot 100

Enquanto novos lançamentos chegam às plataformas, a Billboard Hot 100 continua sendo o principal termômetro da música nos Estados Unidos. O ranking combina dados de streaming, execuções em rádio e vendas para definir as músicas mais populares da semana.

Veja o top 10 da semana: 

  • 1. "Choosin' Texas" – Ella Langley
  • 2. "I Knew It, I Knew You" – Taylor Swift
  • 3. "Be Her" – Ella Langley
  • 4. "Hate That I Made You Love Me" – Ariana Grande
  • 5. "Dracula" – Tame Impala & JENNIE
  • 6. "Boston" – Stella Lefty
  • 7. "I Can't Love You Anymore" – Ella Langley & Morgan Wallen
  • 8. "Man I Need" – Olivia Dean
  • 9. "So Easy (To Fall In Love)" – Olivia Dean
  • 10. "I Just Might" – Bruno Mars
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