Quatro militares e sete supostos criminosos morreram na operação que terminou com a prisão de Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como "El Chapo Isidro", um dos chefes do narcotráfico mais procurados do México. A captura, em Guasave, no estado de Sinaloa, provocou uma onda de tiroteios e bloqueios de rodovias com veículos incendiados na região.

O balanço foi divulgado neste sábado, 21, pela Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) na rede social X. Além do capo, outros sete integrantes do grupo Beltrán Leyva foram presos.

Segundo a Sedena, os quatro militares mortos eram soldados de infantaria a caminho de Guasave para reforçar a segurança no município. Eles foram atingidos quando membros da organização tentavam impedir a prisão do líder.

El Chapo Isidro e outros dois detidos chegaram à Cidade do México às 5h20 deste sábado, em uma aeronave de transporte militar, de acordo com a Sedena.

A Sedena aponta Meza Flores como chefe da organização Beltrán Leyva. O apelido faz referência a Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex-líder do Cartel de Sinaloa e antigo rival do traficante.

Em fevereiro de 2025, o FBI, a polícia federal americana, colocou o mexicano em sua lista dos dez fugitivos mais procurados. Ele é acusado de comandar uma rede que envia fentanil, cocaína, heroína e outras drogas aos Estados Unidos.

Guasave, onde ocorreu a operação, é considerada o reduto do grupo. Por isso, a organização também é chamada de Cartel de Guasave.

Uma noite de pânico em Sinaloa

A resposta dos pistoleiros começou ainda durante a operação. Na madrugada, Guasave e quatro municípios vizinhos registraram tiroteios e bloqueios de estradas com veículos incendiados. O barulho dos disparos se misturava ao dos helicópteros militares que trocavam tiros com os criminosos.

Pela manhã, as estradas ainda tinham carcaças de carros queimados. O transporte público foi suspenso e vários eventos foram cancelados, segundo informações oficiais.

Em Culiacán, capital de Sinaloa, os bloqueios nos acessos à cidade levaram ao envio de centenas de militares. Os tiros interromperam uma partida de beisebol profissional, que acabou suspensa e terminou com correria nas arquibancadas.

Nas ruas, moradores correram para lojas, que logo fecharam as portas. Vídeos nas redes sociais mostravam os rastros luminosos das rajadas de armas de grosso calibre. A imprensa local mostrou pessoas que passaram a noite em supermercados, escolas e ginásios e só saíram depois do fim dos confrontos.

"As forças de segurança, em coordenação com as diferentes autoridades, estão atuando para restabelecer a segurança e a circulação segura, criando assim as condições para que possam voltar para suas casas e se reunir com suas famílias", escreveu a governadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, no X, depois da meia-noite.

"Compreendemos e acolhemos as pessoas e famílias que vivem a apreensão, a angústia e a preocupação que isso provoca", acrescentou a governadora.