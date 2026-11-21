Fausto Isidro Meza Flores, mais conhecido como 'El Chapo Isidro' (@realtoriabrooke/X/Reprodução)
Repórter de Mercados
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 18h31.
Quatro militares e sete supostos criminosos morreram na operação que terminou com a prisão de Fausto Isidro Meza Flores, conhecido como "El Chapo Isidro", um dos chefes do narcotráfico mais procurados do México. A captura, em Guasave, no estado de Sinaloa, provocou uma onda de tiroteios e bloqueios de rodovias com veículos incendiados na região.
O balanço foi divulgado neste sábado, 21, pela Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) na rede social X. Além do capo, outros sete integrantes do grupo Beltrán Leyva foram presos.
Segundo a Sedena, os quatro militares mortos eram soldados de infantaria a caminho de Guasave para reforçar a segurança no município. Eles foram atingidos quando membros da organização tentavam impedir a prisão do líder.
El Chapo Isidro e outros dois detidos chegaram à Cidade do México às 5h20 deste sábado, em uma aeronave de transporte militar, de acordo com a Sedena.
A Sedena aponta Meza Flores como chefe da organização Beltrán Leyva. O apelido faz referência a Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex-líder do Cartel de Sinaloa e antigo rival do traficante.
Em fevereiro de 2025, o FBI, a polícia federal americana, colocou o mexicano em sua lista dos dez fugitivos mais procurados. Ele é acusado de comandar uma rede que envia fentanil, cocaína, heroína e outras drogas aos Estados Unidos.
Guasave, onde ocorreu a operação, é considerada o reduto do grupo. Por isso, a organização também é chamada de Cartel de Guasave.
A resposta dos pistoleiros começou ainda durante a operação. Na madrugada, Guasave e quatro municípios vizinhos registraram tiroteios e bloqueios de estradas com veículos incendiados. O barulho dos disparos se misturava ao dos helicópteros militares que trocavam tiros com os criminosos.
Pela manhã, as estradas ainda tinham carcaças de carros queimados. O transporte público foi suspenso e vários eventos foram cancelados, segundo informações oficiais.
Em Culiacán, capital de Sinaloa, os bloqueios nos acessos à cidade levaram ao envio de centenas de militares. Os tiros interromperam uma partida de beisebol profissional, que acabou suspensa e terminou com correria nas arquibancadas.
Nas ruas, moradores correram para lojas, que logo fecharam as portas. Vídeos nas redes sociais mostravam os rastros luminosos das rajadas de armas de grosso calibre. A imprensa local mostrou pessoas que passaram a noite em supermercados, escolas e ginásios e só saíram depois do fim dos confrontos.
"As forças de segurança, em coordenação com as diferentes autoridades, estão atuando para restabelecer a segurança e a circulação segura, criando assim as condições para que possam voltar para suas casas e se reunir com suas famílias", escreveu a governadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, no X, depois da meia-noite.
"Compreendemos e acolhemos as pessoas e famílias que vivem a apreensão, a angústia e a preocupação que isso provoca", acrescentou a governadora.
Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo, detenidos por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, arribaron a las 0520 horas de esta fecha a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar, siendo trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de esta ciudad, con el fin de quedar a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
Cabe destacar que, durante esta operación fallecieron 7 agresores y se logró la detención de 8 presuntos delincuentes, entre ellos incluidos los 3 trasladados a la Ciudad de México y 5 que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sin., entre los que se encuentra Panfilo N primo hermano de (a) “Chapo Isidro” y operador logístico de la organización delictiva; además, se aseguró 1 Fusil Barret Cal. .50”, 10 armas de diversos calibres, 1 lanzagranadas, 2 granadas de mano, cargadores y cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico, diversa droga y numerario. Hasta el momento, no se tiene reporte de alguna afectación a personas ajenas a los hechos.
Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, 4 excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sin., resultaron fallecidos; por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde.
Con estas acciones la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal de inhibir las actividades de la delincuencia organizada, para velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.
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— @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026