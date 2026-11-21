Carminha (Adriana Esteves) aparece em uma nova fase na primeira foto de "Avenida Brasil 2", divulgada pela Globo na sexta-feira, 20.

Depois de cumprir pena pela morte de Max (Marcello Novaes), a vilã retorna à trama com uma trajetória diferente da que marcou a novela original.

Na novela, que estreia em janeiro de 2027, Carminha estará à frente da ONG Mãe Lucinda, instalada na antiga casa da personagem de Vera Holtz.

Carmen Lúcia reconstruiu a vida longe do Divino. Com o fim do antigo lixão, ela transformou o imóvel em uma instituição de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Veja a imagem:

Carmen Lúcia reconstruiu a reputação longe do Divino (Manoella Mello/Globo/Divulgação)

De volta à família de Tufão

É a nova fase que abre caminho para a reaproximação com a família de Tufão (Murilo Benício). Ao ver uma homenagem a Carminha na televisão, Muricy (Eliane Giardini) se sensibiliza e decide convidá-la para o aniversário da neta, Ágatha (Karol Lannes).

Carminha sabe que Jorginho (Cauã Reymond) não está por perto, mas é pela filha que ela procura retomar o contato.

Ágatha está no início da vida adulta e passa por experiências em que a presença da mãe seria importante. É a partir daí que a vilã volta a circular no núcleo familiar.

Desconfiança e a sombra de Nina

O retorno, porém, reabre feridas. A família reage com desconfiança, e Nina (Débora Falabella) também sente o impacto.

Apesar de morar fora do país com Jorginho, ela fica abalada com a notícia, por causa dos traumas da infância e dos anos dedicados à vingança.

A trama se passa 14 anos depois dos acontecimentos da novela original. O texto é de João Emanuel Carneiro, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari.