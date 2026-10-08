Lollapalooza 2027: quanto custam os ingressos e onde comprar?

Lollapalooza 2027: festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Divulgação/Lollapalooza)
Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h34.
Os ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027 estão disponíveis na venda geral desde esta quinta-feira, 8, pela Ticketmaster Brasil. Neste momento, a modalidade à venda é o Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do festival.
A edição que celebra os 15 anos do Lollapalooza no Brasil acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Travis Scott, Charli XCX, The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr são os headliners.
Os preços variam conforme o setor, o lote e a modalidade escolhida: inteira, meia-entrada ou entrada social.
Segundo a organização, os valores divulgados para o Lolla Pass de segundo lote, nas condições de desconto máximo, são:
|Setor
|Valor total
|Parcelamento em 10 vezes
|Lolla Pista
|R$ 999,60
|R$ 99,96 por parcela
|Lolla Comfort by Bradesco
|R$ 2.049,40
|R$ 204,94 por parcela
|Lolla Lounge by Vivo
|R$ 3.519,60
|R$ 351,96 por parcela
Esses valores não se aplicam a todas as compras. Eles consideram meia-entrada, desconto com cartões elegíveis Bradesco, Next, Bradescard e Digio e aquisição na bilheteria física oficial, sem taxa de serviço. O parcelamento em dez vezes sem juros é oferecido aos cartões de crédito elegíveis.
Nas compras online, há taxa de serviço de 20%. Os preços também podem mudar conforme o lote e a modalidade de ingresso.
A venda online acontece exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. Para comprar sem taxa de serviço, o público pode procurar a bilheteria física oficial no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.
Confira o endereço e os horários informados pela organização:
A entrada social está disponível ao público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival.
Já a meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação do benefício.
Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, têm 15% de desconto. Segundo a organização, o benefício é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.
O desconto também vale para cartões de débito Bradesco, Next e Digio, exclusivamente em compras à vista na bilheteria oficial.
Clientes dos cartões de crédito elegíveis Bradesco, Next, Bradescard e Digio podem parcelar em até dez vezes sem juros.
Para o público geral, o pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros ou de quatro a oito vezes com juros. O parcelamento com juros está disponível apenas nas compras online.
O Lolla Pass dá acesso aos dias 19, 20 e 21 de março de 2027. Ainda não há informações sobre a data de início da venda de ingressos individuais por dia.