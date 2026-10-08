Lollapalooza 2027: quanto custam os ingressos e onde comprar?

Os ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027 estão disponíveis na venda geral desde esta quinta-feira, 8, pela Ticketmaster Brasil. Neste momento, a modalidade à venda é o Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do festival.

A edição que celebra os 15 anos do Lollapalooza no Brasil acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Travis Scott, Charli XCX, The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr são os headliners.

Os preços variam conforme o setor, o lote e a modalidade escolhida: inteira, meia-entrada ou entrada social.

Quanto custam os ingressos do Lollapalooza 2027?

Segundo a organização, os valores divulgados para o Lolla Pass de segundo lote, nas condições de desconto máximo, são:

Setor Valor total Parcelamento em 10 vezes Lolla Pista R$ 999,60 R$ 99,96 por parcela Lolla Comfort by Bradesco R$ 2.049,40 R$ 204,94 por parcela Lolla Lounge by Vivo R$ 3.519,60 R$ 351,96 por parcela

Esses valores não se aplicam a todas as compras. Eles consideram meia-entrada, desconto com cartões elegíveis Bradesco, Next, Bradescard e Digio e aquisição na bilheteria física oficial, sem taxa de serviço. O parcelamento em dez vezes sem juros é oferecido aos cartões de crédito elegíveis.

Nas compras online, há taxa de serviço de 20%. Os preços também podem mudar conforme o lote e a modalidade de ingresso.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

A venda online acontece exclusivamente pelo site oficial da Ticketmaster Brasil. Para comprar sem taxa de serviço, o público pode procurar a bilheteria física oficial no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Confira o endereço e os horários informados pela organização:

Endereço: Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo.

Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo. Local: bilheteria Ticketmaster, no piso Jurupis, no subsolo.

bilheteria Ticketmaster, no piso Jurupis, no subsolo. Terça-feira a sábado: das 10h às 22h.

das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 20h.

Quem tem desconto nos ingressos?

A entrada social está disponível ao público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival.

Já a meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação do benefício.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras, têm 15% de desconto. Segundo a organização, o benefício é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.

O desconto também vale para cartões de débito Bradesco, Next e Digio, exclusivamente em compras à vista na bilheteria oficial.

Como funciona o parcelamento?

Clientes dos cartões de crédito elegíveis Bradesco, Next, Bradescard e Digio podem parcelar em até dez vezes sem juros.

Para o público geral, o pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros ou de quatro a oito vezes com juros. O parcelamento com juros está disponível apenas nas compras online.

O Lolla Pass vale para quais dias?

O Lolla Pass dá acesso aos dias 19, 20 e 21 de março de 2027. Ainda não há informações sobre a data de início da venda de ingressos individuais por dia.