Lollapalooza 2027: quais artistas vão se apresentar pela primeira vez no Brasil?

O line-up do Lollapalooza Brasil 2027 foi anunciado nesta quinta-feira, 8, com 16 estreantes. Entre os destaques estão a banda irlandesa Fontaines D.C., o cantor Sombr, indicado ao Grammy de Artista Revelação em 2026, e o grupo australiano The Avalanches.

A programação inclui ainda Violet Grohl, filha de Dave Grohl, e o TOMORA, parceria entre AURORA e Tom Rowlands, do The Chemical Brothers.

O festival está marcado para os dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja quais artistas vão estrear no Brasil no Lollapalooza 2027:

Fontaines D.C.

A estreia da banda irlandesa Fontaines D.C. no Brasil estava prevista para 2025, quando o grupo faria dois shows no país: um no Lollapalooza e outro na Audio, em São Paulo. As apresentações foram canceladas depois que o vocalista Grian Chatten enfrentou um problema de saúde.

A banda retorna agora à programação do festival com “Dopamine Chamber”, quinto álbum de sua discografia, previsto para 16 de outubro de 2026.

Sombr

Shane Boose, conhecido artisticamente como Sombr, chega ao Brasil após conquistar público com músicas como “Back to Friends”, “Undressed” e “12 to 12”. Em 2025, o cantor norte-americano lançou “I Barely Know Her”, seu primeiro álbum. No ano seguinte, recebeu uma indicação ao Grammy na categoria Artista Revelação.

ADÉLA

ADÉLA começou a ganhar visibilidade no programa “The Debut: Dream Academy”, que deu origem ao grupo KATSEYE. Como não entrou na formação final, a cantora eslovaca seguiu carreira solo. Seu álbum de estreia, “PRIMA”, chegou ao público em setembro de 2026.

Dominic Fike

Dominic Fike estava previsto no Lollapalooza Brasil de 2023, mas cancelou sua participação. O cantor norte-americano é conhecido por seu trabalho como ator na série “Euphoria”. Na música, chamou atenção com o EP “Don’t Forget About Me, Demos”, de 2018, que traz a faixa “3 Nights”. Depois, lançou os álbuns “What Could Possibly Go Wrong”, em 2020, e “Sunburn”, em 2023.

Malcolm Todd

Malcolm Todd construiu sua audiência inicialmente nas plataformas digitais. Entre as faixas que ajudaram a ampliar seu público estão “Art House” e “Roommates”. Em 2025, o cantor norte-americano lançou um álbum autointitulado.

Julia Wolf

A cantora norte-americana Julia Wolf apresenta no Brasil as músicas de “PRESSURE”, álbum lançado em 2025. Seu trabalho reúne referências de emo-pop, rock alternativo, metal e hardcore, além de elementos eletrônicos.

Violet Grohl

Violet Grohl, filha de Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, lançou seu primeiro álbum em maio de 2026. Intitulado “Be Sweet To Me”, o disco reúne 11 faixas gravadas em Los Angeles e produzidas por Justin Raisen. Entre as músicas estão “THUM”, “595” e “Bug in the Cake”.

Die Spitz

Diretamente de Austin, no Texas, o quarteto feminino Die Spitz lançou seu primeiro álbum de estúdio, “Something to Consume”, em setembro de 2025. “Throw Yourself to the Sword”, “Punishers” e “Pop Punk Anthem (Sorry for the Delay)” estão entre as faixas do trabalho.

Angine de Poitrine

Angine de Poitrine ganhou visibilidade internacional com vídeos de suas performances. Formado por Khn de Poitrine e Klek de Poitrine, o projeto combina bateria, guitarra microtonal e estruturas musicais repetitivas.

The Avalanches

O grupo australiano The Avalanches fará sua primeira apresentação no país mais de 25 anos após lançar “Since I Left You”, em 2000. O álbum se tornou referência na produção musical baseada em samples e inclui faixas como “Frontier Psychiatrist” e a música que dá nome ao disco.

TOMORA

O TOMORA é formado pela cantora norueguesa AURORA e por Tom Rowlands, integrante do duo britânico The Chemical Brothers. Os dois músicos já passaram pelo Brasil em outros projetos, mas ainda não haviam se apresentado juntos no país.

Rawayana

Formado na Venezuela, o Rawayana mistura reggae, funk, rock, soul, ritmos caribenhos e música eletrônica. Liderado por Alberto “Beto” Montenegro, o grupo lançou trabalhos como “Trippy Caribbean”, de 2016, “¿Quién Trae las Cornetas?”, de 2023, e “¿Dónde Es El After?”, de 2026.

Mike D 5D

Michael Diamond, um dos fundadores dos Beastie Boys, levará ao festival o projeto Mike D 5D. Em agosto de 2026, o músico lançou “Thank You”, seu primeiro álbum solo, e passou a se apresentar com uma banda que inclui os filhos Skyler e Davis Diamond, além de outros colaboradores.

Snow Strippers

Formado por Tatiana Schwaninger e Graham Perez, o duo norte-americano Snow Strippers surgiu em Detroit e desenvolveu uma sonoridade ligada à música eletrônica dos anos 2000 e 2010.

Ninajirachi

A DJ e produtora australiana Nina Wilson, conhecida como Ninajirachi, lançou em 2025 o álbum “I Love My Computer”. O disco parte de sua relação com a internet e de referências da música eletrônica que marcou sua adolescência. No ARIA Awards de 2025, a artista conquistou três prêmios, incluindo Melhor Artista Solo e Artista Revelação.

Marlon Hoffstadt

O produtor alemão Marlon Hoffstadt, também conhecido como DJ Daddy Trance, é um dos nomes ligados à retomada do trance e do eurodance no circuito internacional de música eletrônica. O Lollapalooza 2027 será sua estreia no país.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.