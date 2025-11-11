C6 Fest 2026 anuncia line-up com Robert Plant e Paralamas do Sucesso

Robert Plant: cantor e ex-vocalista do Led Zeppelin está confirmado no line-up do C6 Festival 2026. (Sebastien Bozon/AFP)
Repórter
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13h04.
Última atualização em 11 de novembro de 2025 às 13h17.
O C6 Fest 2026 divulgou nesta terça-feira, 11, o line-up completo da próxima edição, que será realizada entre 21 e 24 de maio, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
O evento vai reunir artistas do jazz, pop alternativo e música brasileira, além de astros do rock clássico.
"É muito gratificante chegar à quarta edição do C6 Fest, que transforma a essência do C6 Bank em uma experiência viva com música de qualidade, boa gastronomia e um espaço favorável ao encontro e à diversão das pessoas", disse Alexandra Pain, CMO do C6 Bank.
Monique Gardenberg, sócia-fundadora da Dueto Produções, afirmou que espera que o público fique "tão impactado quanto eu fiquei ao ouvir tanta música boa, tantos talentos novos excepcionais e trabalhos poderosos de ídolos de uma vida inteira, como o Robert Plant’s Saving Grace".
"Estou num orgulho danado da programação que conseguimos colocar de pé", disse.
A pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank — que possuem desconto de 20% no valor dos ingressos — acontece nos dias 12 e 13 de novembro, enquanto a venda geral para o público abre dia 14.
A abertura do festival será dedicada ao jazz contemporâneo, com Anouar Brahem Quartet, que apresenta o projeto After The Last Sky ao lado de Dave Holland, Django Bates e Anja Lechner.
O dia também contará com o Branford Marsalis Quartet e o pianista Julius Rodriguez, revelação do novo jazz norte-americano.
O segundo dia vem com a harpista Brandee Younger, destaque na cena de jazz de Nova York, que divide o palco com a Hermeto Pascoal Big Band.
O duo eletrônico Knower encerra a noite com um show voltado à fusão de funk e jazz digital.
No sábado, a DJ brasileira Aline Rocha abre a programação antes das apresentações de Amaarae, BaianaSystem (com participações de Makaveli e Kadilida), Baxter Dury, Dijon, Horsegirl, Marten Lou e Matt Berninger, vocalista do The National.
O encerramento fica por conta do grupo britânico The xx, seguido por Wolf Alice.
O palco Lab receberá a artista Mabe Fratti, com show experimental voltado à música eletrônica e ambient.
Para o [ultimo dia de festival, estão confirmados Beirut, Benjamin Clementine, Lykke Li, Magdalena Bay, Oklou, Jude Paulla e o set conjunto de Nyack b2b Pathy b2b Brechó.
Entre as atrações nacionais, o destaque será o show de Os Paralamas do Sucesso com participação da Nação Zumbi.
O encerramento do festival ficará com Robert Plant’s Saving Grace, projeto do ex-vocalista do Led Zeppelin, acompanhado da cantora Suzi Dian.
No Lab, a noite terá performance de Cameron Winter, vocalista da banda inglesa The Lounge Society.