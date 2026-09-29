Primavera Sound 2026 confirma mais artistas; confira o line-up atualizado

O Primavera Sound São Paulo 2026 ganhou duas novas atrações em sua programação. A lista oficial divulgada pelo festival confirma Arca e Carlos do Complexo, ampliando o line-up da edição que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.

Os dois nomes não apareciam na lista divulgada anteriormente pela organização. Arca, porém, não é novidade para o público paulistano: a artista venezuelana participou da estreia brasileira do festival, em 2022, ao lado de Björk, Mitski, Arctic Monkeys, Travis Scott, Lorde, Charli XCX e Phoebe Bridgers, e do festival No Lineup da Heineken em 2025.

A nova edição também reúne The Strokes, Gorillaz, FKA twigs, Lily Allen, Yung Lean, Courtney Barnett, Ana Frango Elétrico, Machine Girl, Ecco2k e outros nomes de diferentes vertentes da música alternativa.

Quais são as novidades do Primavera Sound?

Arca passa a integrar a programação de domingo, 6 de dezembro, em seu retorno ao festival em São Paulo. Já Carlos do Complexo aparece pela primeira vez no line-up da edição brasileira e também se apresenta no segundo dia.

A programação oficial agora reúne 20 atrações no sábado e outras 20 no domingo. Entre os nomes brasileiros estão Black Pantera, Gab Ferreira, Johnny Hooker, Josyara, Gaby Amarantos, Ebony, Julia Mestre e Duquesa.

A seleção mantém a mistura entre artistas já consolidados e nomes associados a cenas mais experimentais, uma característica que acompanha a trajetória do festival desde sua estreia no país.

Quais shows serão exclusivos do Primavera Sound no Brasil?

Entre as atrações internacionais, 16 artistas terão o Primavera Sound São Paulo como apresentação exclusiva no Brasil, segundo a divulgação do festival.

São eles: The Strokes, Lily Allen, CMAT, Courtney Barnett, Danny L Harle, Cara Delevingne, John Talabot, Los Thuthanaka, Nick León, Gorillaz, Arca, Yung Lean, ATARASHII GAKKO!, Machine Girl, This Is Lorelei e Juana Molina.

Na programação anunciada até agora, esses artistas não têm outras apresentações previstas no país durante a passagem pelo Brasil. Isso significa que o festival concentra, em dois dias, algumas das únicas oportunidades anunciadas de acompanhar esses nomes ao vivo por aqui.

Como ficou o line-up por dia?

No sábado, 5 de dezembro, estão The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, CMAT, Courtney Barnett, Danny L Harle, Nation of Language, Cara Delevingne, Zé Ibarra, John Talabot, Los Thuthanaka, Mannequin Pussy, Model/Actriz, Nick León, Black Pantera, Gab Ferreira, Johnny Hooker, Josyara, LARINHX e Metrika.

No domingo, 6, a programação reúne Gorillaz, Arca, Yung Lean, Underscores, Duquesa, Smerz, ATARASHII GAKKO!, Ecco2K, Gaby Amarantos, Ebony, Ana Frango Elétrico, Machine Girl, Sophia Stel, This Is Lorelei, Carlos do Complexo, DJ Ramon Sucesso, Juana Molina, Julia Mestre, Melly e Paulete Lindacelva.

O line-up do Primavera Sound 2026 mantém, assim, a lógica de combinar grandes atrações internacionais com artistas brasileiros e nomes em ascensão.

Retorno acontece após dois anos de ausência

O Primavera Sound volta a São Paulo depois de um intervalo que começou em 2024. Naquele ano, o festival anunciou que não realizaria a edição brasileira, interrompendo uma trajetória que havia começado em 2022 e continuado em 2023.

Na estreia, no Sambódromo do Anhembi, o festival reuniu cerca de 55 mil pessoas por dia. Em 2023, já no Autódromo de Interlagos, o público diário ficou abaixo de 50 mil, segundo os números divulgados pela organização. A segunda edição também consolidou o evento no calendário paulistano.

Agora, o retorno acontece sob a produção da Bonus Track Entretenimento, em uma parceria de longo prazo com o Primavera Sound europeu.

Segundo Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da produtora, a pausa ajudou a criar uma demanda pela volta do festival. “Ficou realmente uma demanda reprimida desse público, que ficou carente do Primavera”, afirmou à EXAME Casual.

A retomada também acontece em uma janela estratégica do calendário de shows de São Paulo: o Lollapalooza ocupa o primeiro trimestre, enquanto o C6 Fest acontece no meio do ano. O Primavera, por sua vez, volta a ocupar o fim da temporada de grandes festivais.

Quando será o Primavera Sound São Paulo 2026?