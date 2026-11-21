Cliff Savage, de 36 anos, foi escolhido entre mais de 35 mil candidatos (Reprodução/Redes Sociais)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 17h38.
Última atualização em 21 de novembro de 2026 às 17h39.
Um streamer de 36 anos foi contratado por US$ 100 mil para jogar e transmitir "Grand Theft Auto VI" ao vivo para a plataforma Kalshi. A estratégia busca atrair um público imparcial para mercados de previsão ligados a videogames e outros eventos. O trabalho inclui jogar o jogo integralmente e enviar relatórios detalhados sobre estratégias.
Cliff Savage, streamer de 36 anos de Corona, na Califórnia, tinha apenas 28 espectadores na Twitch quando recebeu a ligação que mudou sua rotina. A Kalshi, plataforma de mercados de previsão, o escolheu entre mais de 35 mil candidatos para ser seu primeiro pesquisador de "Grand Theft Auto VI", com pagamento de mais de US$ 100 mil e créditos do DoorDash.
A vaga pedia alguém disposto a transmitir ao vivo a jogatina assim que o jogo fosse lançado, percorrer a história até o final e enviar relatórios regulares sobre como aproveitar ao máximo o potencial do título.
No dia do lançamento, às 21h no horário em que Savage mora, ele fez uma transmissão de sete horas, com o logotipo da Kalshi no canto inferior direito da tela e um PlayStation 5 com a marca da empresa. A Kalshi enviou pizza, lanches e bebidas para mantê-lo abastecido enquanto ele explorava as ruas de Key Lento, versão fictícia dos Cayos da Flórida onde se passam os estágios iniciais do jogo.
Na primeira sessão, atraiu cerca de 2 mil espectadores, e seu número de seguidores no Instagram chegou a quase 21 mil.
"Eu nasci para fazer alguma coisa, cara, e acho que descobrimos o que é", disse à Bloomberg pouco antes de começar.
Segundo Salman Sohani, da equipe de crescimento da Kalshi, a empresa recebeu propostas de grandes plataformas de streaming, com enorme audiência, mas se sentiu atraída por Savage.
"Nossa esperança é que possamos ter alguém na equipe que possa ter uma visão imparcial e uma compreensão do jogo", disse. "Se este é o maior jogo do mundo, você precisa entender por que ele é o maior jogo do mundo."
A contratação é a mais recente tática de marketing nada convencional da Kalshi, que antes já havia feito comerciais com Timothée Chalamet e um supermercado pop-up gratuito. O objetivo é ampliar o público para contratos financeiros atrelados a tudo, de eleições e esportes a videogames. A plataforma oferece apostas em competições de e-sports e palpites sobre quantas cópias de "GTA VI" serão vendidas em 2027. Só na pré-venda, foram 32,5 milhões.
Savage disse nunca ter negociado na Kalshi e não conhecer mercados de previsão nem as controvérsias que os cercam. "Para ser honesto, não é uma área que eu conheça muito bem, então não tenho nenhuma opinião formada sobre isso", afirmou.
Desde o lançamento, fãs assistiram a mais de 200 milhões de horas de gameplay de "GTA VI" em plataformas como Twitch e YouTube, segundo o Streams Charts. Mais da metade desse tempo foi no primeiro dia, e a maior transmissão individual atraiu mais de 640 mil espectadores.