Renan Santos critica TV Globo após cancelamento de debate presidencial: 'Caos'

O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) criticou o cancelamento do debate da TV Globo nesta quinta-feira, 1º, após decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) alterarem as regras do encontro.

A emissora anunciou o cancelamento depois de a ministra Estela Aranha, do TSE, suspender uma regra sobre o tratamento dado a candidatos ausentes, e o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinar a participação de Renan no debate. Após as decisões, o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou que não participaria do encontro.

A Globo afirmou que as decisões judiciais provocaram “insegurança jurídica” e representaram, na avaliação da empresa, uma interferência na liberdade dos veículos de imprensa de organizar debates eleitorais.

“Oficial, a Rede Globo cancelou o debate. Que caos. Rede Globo, por que você não manteve o debate? [...] A Rede Globo, por alguma razão, não deixou minha equipe entrar. Minha equipe foi até o Projac, mas não abriram a porta. Beleza. Eu estava indo até lá e estou aqui no carro até agora", disse.

Renan ainda aproveitou para criticar Flávio. O candidato afirmou que a desistência do senador ocorreu três minutos após sua participação no debate ser oficializada.

Renan também disse que os candidatos Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Augusto Cury haviam se preparado para o encontro e criticou o cancelamento. “Eles se prepararam, estudaram para participar do debate, e eu, que estava aqui democraticamente só para participar do debate, não temos debate algum. Você, brasileiro, não terá debate algum”, afirmou.