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'Uma Batalha Após a Outra' vence Oscar de Melhor Filme em 2026

Filme de Paul Thomas Anderson se consagrou com seis estatuetas e o prêmio mais cobiçado da noite

Oscar 2026: o grande vencedor da noite (Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images)

Oscar 2026: o grande vencedor da noite (Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 15 de março de 2026 às 23h42.

Última atualização em 15 de março de 2026 às 23h47.

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O filme Uma Batalha Após a Outrade Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, venceu o prêmio de Melhor Filme na 98ª edição do Oscar. O filme também levou outras seis estatuetas para casa, e foi o mais premiado da noite.

Os anos de filmografia de Paul Thomas Anderson permitem dizer que, quando o cineasta retoma o papel e a caneta para escrever, o cinema vira espetáculo. Atrás somente de Pecadores, o filme se sagrou também como o segundo mais indicado à premiação deste ano, com 13 nomeações.

Política acima de tudo

Pontual com a agenda anti-imigração dos Estados Unidos, o longa foca a história de dois revolucionários: Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), mulher negra e latina pronta para livrar o mundo da xenofobia, e Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), seu companheiro branco que entende de tecnologia e se envolve com a revolução, mas não leva muito jeito para a coisa.

Um plano sai pela culatra e Perfidia abandona a família para se exilar no exterior, deixando Bob e a filha recém-nascida, Willa (Chase Infiniti), entregues ao destino dos refugiados na fronteira com os Estados Unidos. Quando ela completa 16 anos e ele já está oficialmente aposentado da vida revolucionária, Willa é sequestrada por um antigo inimigo da família e obriga Bob a voltar à ativa em um mundo não tão diferente assim.

Uma Batalha Após a Outra vem colecionando prêmios desde sua estreia em 2025. Saiu vencedor de inúmeras estatuetas no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards, e mira alto pela estatueta de Melhor Filme no Oscar.

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A revolução que é urgente, mas burocrática

Brutalmente atual, respaldada por fotografia, trilha sonora e elenco impecáveis, a produção de Paul Thomas Anderson transporta para o cinema desde a ansiedade geracional com as recentes mudanças nos Estados Unidos até o cansaço das burocracias das forças revolucionárias — e suas inevitavelmente impotentes investidas no cenário contemporâneo.

A "energia nervosa" que define a contemporaneidade, e captura aquele misto de fadiga existencial e hipervigilância, é soberana no filme. Ao beber da fonte de Vineland, Paul Thomas Anderson resgata a densidade surtada de Thomas Pynchon para traçar um paralelo entre a era Reagan e o colapso institucional moderno.

É uma obra que não precisa nomear partidos para expor a fratura exposta de uma nação: os dilemas do presente e o pavor do futuro sublinham cada frame, e transformam o exílio e a fronteira em estados de espírito permanentes. Algo ainda mais especial no conjunto com as atuais notícias sobre a imigração nos EUA e as ações do ICE.

Em resumo, Uma Batalha Após a Outra é uma daquelas obras que mesclam humor, emoção e adrenalina o suficiente para fazer você terminar a sessão sentado na ponta da cadeira. E pode finalmente trazer o primeiro (e merecido) Oscar de Melhor Direção a Anderson.

Direção: Paul Thomas Anderson | Elenco: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro País: Estados Unidos | Onde assistir: HBO Max e Prime Video (aluguel)

Acompanhe tudo sobre:Oscar 2026OscarCinema

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