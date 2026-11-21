A plenária da COP31 convocada apenas para aprovar temas sem controvérsia começou à 0h30 deste domingo, 22, em Antália (18h30 de sábado em Brasília). A conferência deveria ter terminado na sexta-feira, 20, e a sessão começou uma hora depois do previsto. Emperrou logo no primeiro item. A Rússia se opôs à decisão sobre Ação para o Empoderamento Climático (ACE), que trata do engajamento da sociedade na agenda do clima. União Europeia, Reino Unido, México e Panamá, este em nome da AILAC, manifestaram decepção pela falta de consenso. Sem acordo, a presidência devolveu o tema ao órgão técnico da Convenção, que só volta a se reunir em junho de 2027, em Bonn.

O segundo tropeço veio no financiamento de longo prazo. O Grupo Africano rejeitou o texto. "O processo não ofereceu espaço suficiente para negociações. Por ora, do nosso lado, não está pronto para adoção", disse o negociador de Gana, em nome do bloco. A UE respondeu que não aceitaria mudanças, porque já tinha mostrado "flexibilidade significativa", e a decisão foi adiada. Em seguida, Argentina e Paraguai questionaram a decisão sobre gênero e a forma como o termo é definido. Só depois disso alguns itens menos polêmicos passaram sem objeções.

A sessão foi então interrompida, com o pedido de que todos permanecessem na sala. Por volta da 1h (19h em Brasília), Murat Kurum, que não conduzia a plenária até ali, chegou à mesa diretora e foi imediatamente cercado por delegados. A presidência turco-australiana passou o primeiro dia de prorrogação longe dos holofotes, e a transparência prometida no início da conferência ficou difícil de verificar. Nos corredores, corria a versão de que uma minuta atualizada tinha sido mostrada a alguns governos e não a outros.

Ao retomar, Kurum agradeceu aos delegados pela "abordagem construtiva" e disse que a presidência buscou um ponto em comum entre as expectativas dos países. Segundo ele, a terceira e última versão da decisão de capa passa pela análise dos advogados do secretariado e chegará às delegações em instantes. Os países terão até as 6h (meia-noite em Brasília) para enviar comentários. "Acredito que podemos sair daqui com bons resultados. É o que o mundo está esperando de nós", afirmou. Gana ainda voltou a pedir a palavra, desta vez para solicitar esclarecimentos sobre a decisão de capa, antes que a plenária fosse suspensa à 1h14 (19h14 em Brasília).

No entanto, a sessão terminou sem nenhum dos temas que de fato definem a conferência. A decisão de capa e os textos de adaptação continuam pendentes. Uma nova plenária está prevista para as 9h de domingo (3h em Brasília), três horas depois do prazo para os comentários.

O otimismo de Kurum, portanto, não combina com o que se viu na sessão. Se nem a pauta de rotina passou inteira, a decisão de capa, que concentra as divergências sobre fósseis, financiamento e adaptação, deve encontrar resistência ainda maior. E a versão "final" chega a delegações que passaram a noite mostrando que não pretendem aprovar nada sem disputa.

Adotar, adiar ou suspender

Para escapar do fiasco absoluto, a conferência tem, neste momento, três caminhos para cada pendência. As pendências são a decisão de capa, que a presidência chama de "Acordo de Antália", os documentos de financiamento e adaptação, tão enxutos que admitem a opção "sem texto", e as negociações sobre transição justa e comércio.

O primeiro caminho é aprovar a decisão de capa e os demais textos com o conteúdo que reunir consenso, o que encerra a sessão. O segundo é a Regra 16, que joga o item para a agenda do ano seguinte e descarta a minuta em discussão, de modo que tudo recomeça do zero. O terceiro é a suspensão, que interrompe a sessão sem encerrá-la e preserva o que já foi negociado para ser retomado depois.

O tema bloqueado pela Rússia mostrou, em escala menor, o custo de não decidir. Uma única objeção tirou o assunto da pauta e o devolveu à discussão técnica, com pelo menos sete meses de atraso.

A suspensão costuma ser associada à falta de quórum. Mas o caso mais lembrado não se encaixa nessa explicação. A COP6, em Haia, em 2000, parou porque os países não chegaram a acordo, e não porque faltasse gente na sala. A conferência voltou a se reunir em Bonn, em julho de 2001, como COP6-bis.

Por isso, uma suspensão em Antália seria uma escolha política, e não um acidente de agenda. Ela adiaria o desfecho e manteria vivas duas semanas de negociação, que a Regra 16 apagaria.

23 países no palco, mais de 130 nos bastidores

Publicamente, 23 países pediram que a linguagem de "transição para longe dos combustíveis fósseis" volte à decisão de capa. Entre eles estão Brasil, Alemanha, França, Reino Unido, Noruega, Indonésia, Panamá e ilhas do Pacífico como Tuvalu, Vanuatu, Fiji e Ilhas Marshall.

Porém, nos bastidores, a conta é bem maior. A Coalizão de Alta Ambição e seus aliados, entre eles o Reino Unido e boa parte dos países em desenvolvimento, somam cerca de 130 delegações. No começo da noite em Antália, esse grupo lotou os gabinetes das presidências com três exigências. A primeira é uma referência à transição para longe dos fósseis, mesmo que indireta, por meio do Consenso dos Emirados, a decisão de Dubai que trouxe esse compromisso. A segunda é uma redação mais firme sobre triplicar o financiamento para adaptação. A terceira é retirar ou atenuar a menção ao CCS e compensá-la com linguagem forte sobre eletrificação.

Muitos países em desenvolvimento preferem não se expor. Eles negociam dentro do G77+China, cujas posições são construídas por consenso e incluem os grandes produtores de petróleo. Assinar uma declaração em coletiva significa romper com esse alinhamento em público e se indispor com parceiros de quem dependem em energia, investimento ou apoio político.

Do outro lado, a Arábia Saudita não abre mão de dois pontos, segundo relatos de negociadores. Quer que a captura e armazenamento de carbono (CCS) seja recomendada com a mesma força que a meta de eletrificação e veta qualquer menção à transição para longe dos fósseis. Com isso, cai a troca que circulava pela manhã, em que a minuta perderia ao mesmo tempo os fósseis e o CCS.

O que se desenha agora repete a fórmula de Belém. A minuta citaria o Consenso dos Emirados sem reproduzir o trecho sobre os fósseis, que está no parágrafo 28 da decisão de Dubai. A remissão indireta seria aceitável para a Coalizão de Alta Ambição. Ela preserva o veto saudita à expressão e mantém vivo, por referência, o compromisso de 2023. E pode significar que, na prática, a presidência prefere um documento que não desagrade a ninguém a um que avance em ambição.

A linha vermelha europeia depois de um ano de recuos

A União Europeia fez da linguagem sobre fósseis uma linha vermelha. "Ou será um bom acordo, ou não haverá acordo", afirmou o comissário europeu do Clima, Wopke Hoekstra. Perguntado sobre a chance de a conferência terminar sem acordo, limitou-se a dizer que "vamos descobrir".

No começo da noite, a delegação europeia ficou pouco tempo na reunião com as presidências e saiu para se coordenar com os Estados-membros e a Coalizão de Alta Ambição. O Reino Unido e as ilhas permaneceram quase uma hora. Falta saber se os 27 aceitam a remissão indireta a Dubai ou vão exigir algo mais explícito. França, Espanha, Holanda e Irlanda estão entre os que mais rejeitam um documento que omita a origem do problema.

Se a Arábia Saudita não ceder, Bruxelas avalia forçar uma plenária, em que Riad teria de aceitar o consenso ou se opor publicamente à nova redação. A aposta é arriscada, porque os sauditas e seus aliados podem resistir. Para Bill Hare, diretor-executivo do centro de pesquisa Climate Analytics e observador das COPs há décadas, essa pode ser a única estratégia que resta. "Se a grande maioria dos países aqui quer um texto forte, com referência à transição para longe dos combustíveis fósseis, e a Arábia Saudita está sozinha nessa posição, acho que provavelmente ela não vai se opor ao consenso global", disse ao jornal britânico The Guardian. Há quem avalie também que o Grupo Árabe já não está tão coeso em torno de Riad quanto no início da conferência.

A cobrança europeia, porém, chega depois de um ano e meio de recuos dentro de casa. A meta de cortar 90% das emissões até 2040, aprovada em março, permite que até 5 pontos percentuais venham de créditos internacionais a partir de 2036. O novo mercado de carbono para combustíveis de transporte e aquecimento, o ETS2, foi adiado em um ano. O pacote Omnibus reduziu drasticamente o número de empresas obrigadas a reportar dados de sustentabilidade e a fiscalizar suas cadeias, além de eliminar a exigência de planos de transição climática. E, neste mês, a comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu aprovou o afrouxamento da meta de 2035 para carros, de 100% para 87,5% de corte de emissões, abrindo espaço para a venda de motores a combustão depois dessa data.

Esse histórico enfraquece o argumento europeu nas negociações. Produtores e países em desenvolvimento podem apontar a distância entre o que Bruxelas exige dos outros e o que flexibiliza para a própria indústria.

A ameaça de sair também esbarra nas alianças do bloco. A UE consulta os pequenos Estados insulares e os Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e não quer derrubar uma decisão que deixe os mais pobres ainda mais expostos. Sem as ilhas a seu lado, o bloco ficaria com o ônus de ter enterrado a conferência.

A relação tem outros atritos. Parte dos LDCs e das ilhas mantém laços com os produtores que querem os fósseis fora do texto, o que torna essa coalizão menos previsível do que parece nas fotos oficiais.

Overshoot no papel, fósseis fora dele

A Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS), com 39 membros, declarou que não vai aceitar mais inação nesta conferência. A versão em discussão admite que o aquecimento deve ultrapassar o limite de 1,5°C, fenômeno conhecido como overshoot. O termo descreve a passagem temporária do teto de Paris, com a expectativa de que a temperatura volte a cair depois, graças a cortes profundos de emissões e à remoção de carbono da atmosfera. É a primeira vez que uma decisão de capa trata desse cenário de forma explícita.

Para as ilhas, esse é o trecho mais sensível da minuta. Aceitar o overshoot sem nomear os fósseis significa registrar o diagnóstico e calar sobre a causa. Para países cuja existência depende do 1,5°C, a COP estaria oficializando a perda sem dizer quem deve agir para limitá-la.

A resposta veio do grupo que se autodenomina coalizão progressista, que reúne UE, Reino Unido, ilhas e países em desenvolvimento, numa proposta de última hora obtida pelo The Guardian. O grupo quer incluir na decisão de capa dois diálogos de alto nível, nas conferências de 2027 e 2028, sobre o que a ciência diz a respeito da ultrapassagem do 1,5°C, suas implicações e a urgência de ação e apoio. Os diálogos resultariam num relatório do órgão científico da Convenção. A mesma proposta pede a retirada da menção ao uso de tecnologias de captura, uso e armazenamento de carbono.

O pedido é modesto e revela até onde a ambição recuou. Em vez de metas, os ambiciosos negociam um espaço formal para continuar discutindo o overshoot. Para as ilhas, é a forma de impedir que a admissão da perda vire ponto final.

Já o Panamá, que negocia dentro da Associação Independente da América Latina e Caribe (AILAC), transformou o regimento em instrumento de pressão. O ministro Juan Carlos Navarro pediu a Kurum que respeite integralmente as regras de procedimento antes de aprovar qualquer decisão. "Não nos ignorem", advertiu.

De US$ 120 bilhões a um roteiro para Adis Abeba

A segunda minuta tirou a meta de US$ 120 bilhões anuais para adaptação e deixou sem número a demanda do Grupo Africano e dos LDCs de triplicar esses recursos. No lugar, propôs um Roteiro de Antália a Adis Abeba sobre Adaptação e Resiliência, para identificar fontes de financiamento até a próxima conferência.

O roteiro funciona como um adiamento com nome. Ele permite à presidência dizer que o tema avançou, mas transfere a definição de valores para a COP32. Se a Regra 16 for aplicada aos itens formais de adaptação, os países vulneráveis passam mais um ano sem indicadores acordados para medir o progresso e cobrar os doadores.

A rejeição africana ao texto de financiamento de longo prazo mostra quanto a paciência do bloco se esgotou. O impasse que deveria ficar restrito às salas de negociação chegou ao plenário. O pedido de esclarecimentos de Gana sobre a decisão de capa, no fim da sessão, indica que os africanos pretendem marcar posição antes mesmo de ler a versão final.

Enquanto isso, os Países em Desenvolvimento de Mentalidade Afim (LMDC), grupo que reúne China, Índia e Arábia Saudita, já mostraram até onde aceitam ir. Na sexta, a Índia falou em nome do bloco para rejeitar qualquer orientação adicional sobre os planos climáticos nacionais (NDCs). A nova minuta vai mostrar se essa linha se estende à decisão de capa.

132 cadeiras contra o relógio

O atraso no encerramento de uma conferência do clima traz muito mais implicações do que o desgaste de negociadores exaustos. Ele mexe com a aritmética da sala. O rascunho de regimento da Convenção do Clima, aplicado provisoriamente desde 1995, exige a presença de dois terços das partes para que uma decisão seja tomada. Com 198 partes, isso significa 132 delegações. Algumas já remarcaram voos; a ministra do clima de Fiji, Lynda Tabuya, adiou a volta para segunda-feira. Quando a plenária desta madrugada foi aberta, muitos diplomatas já tinham deixado o centro de convenções.

O risco é concreto. Em 2024, a conferência de biodiversidade em Cali foi suspensa por perda de quórum e só terminou meses depois, em Roma. Em Madri, na COP25, em 2019, a dúvida surgiu quando os pequenos Estados insulares começaram a deixar a sala, mas ninguém pediu a contagem.

Quem vai embora primeiro raramente são as delegações grandes. Países com poucos negociadores e orçamento curto não conseguem bancar dias extras de hotel e voos remarcados. Quanto mais tarde o martelo bater, menor tende a ser a presença justamente dos que mais dependem do resultado.

A sessão desta madrugada seguiu essa lógica. A ideia da presidência era aprovar logo o que já tinha consenso, para aliviar a pauta de uma plenária final que pode acontecer com a sala mais vazia. A contagem também pode ser usada como arma. Um grupo que se retire pode forçar a suspensão, e uma presidência com pressa pode acelerar a aprovação antes que as cadeiras se esvaziem.

A estratégia europeia de levar o texto ao plenário depende da mesma conta. Uma objeção saudita diante de uma sala lotada, com 130 delegações a favor do texto, cobra um preço político alto. Diante de cadeiras vazias às 9h de domingo, depois de uma noite inteira de leitura e comentários, cobra muito menos. Cada hora de prorrogação enfraquece a pressão que os ambiciosos querem impor.

Alianças que mudam de parágrafo em parágrafo

A maior parte das 198 partes negocia em mais de um grupo ao mesmo tempo, e Antália deixa isso à mostra. O Brasil está entre os 23 que pedem os fósseis de volta e voltou à Coalizão de Alta Ambição. Ao mesmo tempo, integra o BASIC com a China, que preferiu um gesto por fora do texto negociado. Em declaração conjunta com a Austrália, Pequim endossou a meta voluntária de eletrificação "35 até 35".

A Indonésia, grande exportadora de carvão, apareceu ao lado dos europeus na defesa da transição. O Panamá mandou sua carta sozinho, falou em nome da AILAC na sexta para criticar as decisões meramente processuais e, na plenária deste domingo, representou os oito membros do grupo ao se alinhar a Bruxelas e ao México contra a objeção russa. Os LDCs se dividem entre a parceria com a UE na agenda climática e a dependência econômica dos produtores de petróleo.

O Grupo Africano e a UE, que costumam convergir na defesa da adaptação, ficaram em lados opostos no financiamento de longo prazo. A mesma Europa que conta com os africanos para isolar os sauditas nos fósseis não aceita ceder no dinheiro.

A disputa sobre gênero traz para a plenária outro tipo de alinhamento. Argentina e Paraguai, que na agenda de fósseis e financiamento quase não aparecem, se uniram para contestar a definição do termo. O Paraguai, aliás, integra a mesma AILAC em cujo nome o Panamá falou minutos antes, o que expõe as fissuras dentro do próprio bloco. Não é a primeira vez que o tema aparece. Em anos anteriores, alguns países já tinham se oposto a definições de gênero que não se referem ao sexo biológico. Cada frente nova de desacordo, mesmo fora do núcleo climático, consome tempo e boa vontade que vão faltar quando a decisão de capa chegar.

A China e a Índia ilustram a mesma lógica pelo avesso. Não são aliadas da UE nem da Coalizão de Alta Ambição, e a Índia acabou de liderar a recusa do LMDC a novas orientações sobre NDCs. Ainda assim, a avaliação entre negociadores é de que dificilmente se oporão à redação defendida pelos cerca de 130 países. Se isso se confirmar, a Arábia Saudita perde o escudo que costuma encontrar no bloco dos emergentes.

O aliado no trecho sobre fósseis pode ser o adversário no de financiamento. Por isso a presidência negocia grupo a grupo, já que nenhuma coalizão fechada garante maioria em todos os temas.

O que vale um consenso de madrugada

Forçar uma plenária para que Riad diga "não" em público tornaria visível o que o consenso costuma esconder, ou seja, quem de fato bloqueia. Mais de uma década depois de Paris, um acordo fechado de madrugada, com parte das cadeiras vazias, ainda pode ser chamado de consenso? As regras não exigem unanimidade, e em Dubai, em 2023, o martelo bateu apesar dos protestos de algumas delegações. Mas a legitimidade do resultado depende de quem ainda estava presente para concordar.

A experiência de 2000 e 2001 sugere outra leitura. A pausa em Haia, vista na época como fracasso, deu tempo para resolver os problemas políticos e abriu caminho para o livro de regras do Protocolo de Kyoto, adotado na COP7. Interromper pode render mais do que forçar um desfecho.