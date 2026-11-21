A Rockstar Games afirma que "GTA 6" arrecadou US$ 3,79 bilhões em vendas no varejo nas primeiras 24 horas de lançamento. O valor supera os US$ 2,9 bilhões da bilheteria total de "Vingadores: Ultimato", segundo informou o site ComicBookMovie. Com isso, o jogo conquistou o título de estreia mais bem-sucedida da história do entretenimento.

Claro, a comparação envolve produtos de preços muito diferentes: um ingresso de cinema e um jogo. Ainda assim, "GTA 6" levou apenas 24 horas para superar o maior sucesso do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) nas bilheterias.

Pré-venda recorde

Antes mesmo do lançamento, as pré-vendas de "GTA 6" chegaram a 32,5 milhões de unidades, segundo a Take-Two, controladora da Rockstar. A empresa afirma que é o maior número já registrado entre todas as plataformas.

GTA 5

O desempenho supera com folga o início de GTA 5, lançado em 2013. Na época, o jogo anterior da franquia arrecadou US$ 1 bilhão em seus três primeiros dias, uma marca que já havia colocado a Rockstar entre os maiores nomes do setor.