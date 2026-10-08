Além dos headliners: 10 atrações para conhecer no Lollapalooza 2027

RESUMO ＋ O Lollapalooza Brasil 2027 terá mais de 70 artistas, incluindo nomes do pop, rock, rap e música eletrônica. Além dos headliners Travis Scott, The Killers, Charli xcx, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr, a programação reúne artistas como RAYE, Fontaines D.C., ADÉLA e Lola Young. Veja dez atrações para conhecer antes do festival, marcado para 19, 20 e 21 de março, em São Paulo.

O Lollapalooza Brasil 2027 anunciou nesta quinta-feira, 8, um line-up com mais de 70 artistas. Entre os nomes mais conhecidos estão Travis Scott, The Killers, Charli xcx, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr, mas a programação também reúne atrações que merecem atenção fora dos shows principais.

A edição será realizada nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e marcará os 15 anos do festival no Brasil.

Entre as atrações confirmadas estão artistas em ascensão internacional, bandas de rock alternativo e projetos que misturam diferentes gêneros. Segundo a organização, 16 nomes do line-up farão sua estreia no país.

Para quem quer descobrir novos artistas antes do festival, a EXAME selecionou dez atrações para conhecer no Lollapalooza Brasil 2027, com sugestões de músicas e trabalhos para começar a ouvir.

1. RAYE

A cantora britânica RAYE é um dos nomes do pop contemporâneo confirmados no festival. Sua carreira ganhou projeção com músicas como "Escapism." e "PRADA", que misturam influências do pop e da música eletrônica.

Em 2026, a artista iniciou uma nova fase com o álbum "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.", que inclui a faixa "WHERE IS MY HUSBAND!".

Para começar a ouvir: "Escapism.", "PRADA" e "WHERE IS MY HUSBAND!".

2. Fontaines D.C.

A banda irlandesa Fontaines D.C. está entre os artistas que farão sua primeira apresentação no Brasil durante o Lollapalooza 2027.

O grupo representa uma vertente do rock alternativo e chega ao festival em uma nova fase da carreira. Seu próximo álbum, "Dopamine Chamber", tem lançamento previsto para outubro de 2026, segundo a organização.

Para quem acompanha bandas de guitarra e quer conhecer novos nomes do rock internacional, o Fontaines D.C. é uma das atrações a observar na programação.

Para conhecer: o álbum "Dopamine Chamber", previsto para outubro.

3. ADÉLA

ADÉLA integra a nova geração do pop e também fará sua estreia no Brasil no festival.

A cantora chega com o álbum "PRIMA", que reúne faixas como "Ain't In LA" e "Nicole Kidman". Seu nome também apareceu entre os mais pedidos pelo público em um levantamento realizado nas redes sociais do Lollapalooza.

Para começar a ouvir: "Ain't In LA" e "Nicole Kidman".

4. Lola Young

A britânica Lola Young ganhou projeção internacional com "Messy", música que lhe rendeu o Grammy de Melhor Performance Pop Solo, segundo a organização do festival.

A cantora é uma das apostas para quem busca conhecer vozes do pop que ganharam espaço nas paradas e nas premiações internacionais.

Para começar a ouvir: "Messy".

5. Malcolm Todd

Malcolm Todd é um dos representantes de uma nova geração de compositores internacionais que estarão no Lollapalooza Brasil 2027.

O artista soma mais de 39 milhões de ouvintes mensais no Spotify, de acordo com os dados divulgados pela organização do festival.

Ele também integra o grupo de atrações que farão sua estreia no Brasil nesta edição.

Para começar a ouvir: "Earrings" e "Sweet Boy"

6. Geese

Formada no Brooklyn, em Nova York, a banda Geese representa uma das vertentes mais recentes do rock alternativo na programação.

O grupo tem entre suas músicas "Au Pays du Cocaine", "Cobra" e "Taxes". As apresentações ao vivo são parte importante de sua proposta musical, segundo a organização.

Para começar a ouvir: "Au Pays du Cocaine", "Cobra" e "Taxes".

7. Slayyyter

A cantora Slayyyter mistura elementos de punk, pop e rap. No Lollapalooza 2027, ela chega com o terceiro álbum da carreira, "WOR$T GIRL IN AMERICA".

A artista também apareceu entre os nomes mais pedidos pelos fãs nas redes sociais do festival.

Para conhecer: o álbum "WOR$T GIRL IN AMERICA".

8. The Avalanches

O grupo australiano The Avalanches é conhecido pela experimentação musical e pelo uso de samples, técnica que incorpora trechos de outras gravações à construção de novas músicas.

Com quase três décadas de trajetória, o projeto fará sua estreia no Brasil no Lollapalooza 2027.

A atração é uma opção para quem gosta de música eletrônica que vai além das apresentações tradicionais de DJs.

Para conhecer: "Can't Get Over Losing You (feat. Portraits Of Tracy)"

9. Violet Grohl

Violet Grohl é outra artista confirmada para sua primeira apresentação solo no Brasil.

A cantora chega com "Be Sweet To Me", seu primeiro álbum, que reúne referências de diferentes vertentes da música alternativa, como grunge, shoegaze, trip hop, new wave e slowcore.

O trabalho também incorpora influências do black metal, segundo a apresentação divulgada pela organização do festival.

Para conhecer: o álbum "Be Sweet To Me".

10. Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago

Entre as atrações brasileiras, um dos encontros previstos para o Lollapalooza 2027 reúne Criolo, Amaro Freitas e Dino d'Santiago.

O projeto nasceu da amizade e das trocas musicais entre os três artistas e mistura rap, MPB, jazz, morna e funaná.

A apresentação representa uma das propostas mais diferentes da programação nacional, ao reunir músicos com trajetórias e referências distintas em um mesmo projeto.

Para escutar o álbum:



Quando será o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os ingressos do tipo Lolla Pass, válidos para os três dias, estão à venda pela Ticketmaster Brasil. As compras online têm taxa de serviço de 20%, que não é cobrada na bilheteria física oficial, localizada no Shopping Ibirapuera.

A programação reúne mais de 70 artistas, incluindo os seis headliners e atrações nacionais e internacionais de diferentes estilos.