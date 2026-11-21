Além do sucesso de vendas, "GTA 6" chama a atenção do mundo pelas transmissões ao vivo, que ajudam a mostrar a dimensão do fenômeno. Na semana de lançamento, o título acumulou 273,72 milhões de horas assistidas e um pico de 7.915.475 espectadores simultâneos no Twitch, no YouTube e no Kick, segundo a Streams Charts. O pico ocorreu em 18 de novembro de 2026, dia do lançamento.

A Rockstar não divulga a contagem de jogadores ao vivo. Por isso, o número de espectadores em streaming é a medida em tempo real mais próxima da audiência do jogo. A ressalva é que espectadores não são jogadores.

Os picos de audiência por plataforma foram:

Twitch : 3.313.371 espectadores;

: 3.313.371 espectadores; YouTube : 3.216.408 espectadores;

: 3.216.408 espectadores; Kick: 1.625.825 espectadores.

Brasil tem peso na audiência

O Brasil é o segundo país com mais espectadores de "GTA 6", com 11,3% do total, atrás apenas dos Estados Unidos, que concentram 18,4%.

Entre os dez principais canais desde o lançamento, três são brasileiros: