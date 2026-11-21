Brasil é o 2º país que mais assiste a lives de GTA 6, atrás dos EUA (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 18h14.
"GTA 6" teve um lançamento recorde, com transmissões ao vivo mostrando grande engajamento global. O jogo acumulou mais de 270 milhões de horas assistidas na semana de estreia, com pico de quase 8 milhões de espectadores simultâneos. O Brasil ocupou o segundo lugar em audiência, com três dos principais canais sendo brasileiros.
Além do sucesso de vendas, "GTA 6" chama a atenção do mundo pelas transmissões ao vivo, que ajudam a mostrar a dimensão do fenômeno. Na semana de lançamento, o título acumulou 273,72 milhões de horas assistidas e um pico de 7.915.475 espectadores simultâneos no Twitch, no YouTube e no Kick, segundo a Streams Charts. O pico ocorreu em 18 de novembro de 2026, dia do lançamento.
A Rockstar não divulga a contagem de jogadores ao vivo. Por isso, o número de espectadores em streaming é a medida em tempo real mais próxima da audiência do jogo. A ressalva é que espectadores não são jogadores.
Os picos de audiência por plataforma foram:
O Brasil é o segundo país com mais espectadores de "GTA 6", com 11,3% do total, atrás apenas dos Estados Unidos, que concentram 18,4%.
Entre os dez principais canais desde o lançamento, três são brasileiros: