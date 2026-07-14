Quem é Daeron Targaryen, o príncipe que pode ser decisivo em 'A Casa do Dragão'?

Atenção: este texto contém spoilers da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" colocou Daeron Targaryen (Benjamin Evan Ainsworth) no centro da disputa pelo Trono de Ferro.

Após ser citado apenas de forma indireta nas temporadas anteriores, o príncipe finalmente ganha destaque na trama e passa a ter um papel importante nos acontecimentos da guerra entre Verdes e Pretos.

Na história apresentada em "Fogo & Sangue", livro de George R. R. Martin que inspira a série, Daeron é o filho mais novo do rei Viserys I e da rainha Alicent Hightower. Criado longe da corte, ele passou boa parte da infância em Vilavelha (Oldtown), onde serviu como escudeiro de seu primo Ormund Hightower.

Quem é Daeron Targaryen?

Daeron Targaryen é o quarto e mais jovem filho de Viserys I com Alicent Hightower. Diferentemente dos irmãos Aegon II e Aemond, conhecidos pelo temperamento impulsivo, o príncipe é descrito como educado, inteligente e respeitado por aqueles que convivem com ele.

Mesmo distante de Porto Real, ele cresce acompanhando o conflito entre sua família e os descendentes de Rhaenyra Targaryen. Essa formação longe da corte também faz com que desenvolva uma postura mais disciplinada e menos autoritária do que a de seus irmãos.

Qual é o dragão de Daeron Targaryen?

O companheiro de Daeron é Tessarion, uma fêmea conhecida como Rainha Azul por causa das escamas azuladas e das chamas com tonalidade de cobre.

Nos acontecimentos narrados em "Fogo & Sangue", Tessarion desempenha papel importante em batalhas decisivas da Dança dos Dragões, tornando a dupla uma das principais forças militares do lado dos Verdes.

Por que Daeron é importante em 'A Casa do Dragão'?

Apesar de ter permanecido distante dos principais acontecimentos durante boa parte da história, Daeron se torna um dos personagens mais relevantes da guerra civil dos Targaryen.

No livro, ele conquista destaque ao participar da Batalha do Vinhomel, onde ajuda o exército de Ormund Hightower a conquistar uma importante vitória. Após esse feito, recebe o título de "Daeron, o Ousado".

Com o avanço do conflito e a mudança no equilíbrio de poder em Westeros, o príncipe assume um papel cada vez mais estratégico para os Verdes, liderando tropas e participando de confrontos decisivos.

O que esperar do personagem na série

Com a chegada da terceira temporada, Daeron passa a ocupar uma posição de maior destaque na adaptação da HBO. A expectativa é que sua participação cresça à medida que a guerra avança, especialmente em eventos ligados a Tumbleton e às batalhas envolvendo dragões.

Por reunir habilidades militares, um dragão poderoso e posição de destaque entre os Verdes, o personagem deve se tornar uma das figuras mais importantes nos próximos episódios de "A Casa do Dragão".