'Hotel Transilvânia 5' ganha data de estreia e marca volta da franquia aos cinemas

As portas do Hotel Transilvânia vão se abrir mais uma vez. Quatro anos após o último filme, a franquia de animação confirmou seu retorno aos cinemas com um novo capítulo, que já ganhou título oficial e data de estreia. A aposta marca uma nova fase para uma das séries mais populares da Sony Pictures Animation.

Estreia já tem data marcada

O quinto longa recebeu o título de "The Haunting of Hotel Transylvania" e chegará aos cinemas em 8 de outubro de 2027.

A produção será realizada pela Sony Pictures Animation em parceria com a Amazon MGM Studios.

O lançamento representa o reencontro da franquia com as salas de cinema. O quarto filme, "Hotel Transilvânia: Transformonstrão", lançado em 2022, estreou diretamente no Prime Video. Assim, o novo capítulo será o primeiro exibido nas telonas desde "Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas", de 2018.

Equipe criativa retorna ao universo da franquia

A direção ficará a cargo de Jennifer Kluska e Alan Hawkins. Lawrence Jonas assume a produção, enquanto o criador da franquia, Genndy Tartakovsky, retorna como produtor executivo ao lado de Michelle Murdocca, mantendo a ligação com a identidade que ajudou a transformar a série em um sucesso mundial.

Mistério sobre a voz de Drácula

Um dos principais pontos de interesse entre os fãs envolve o personagem principal. Adam Sandler dublou Drácula nos três primeiros filmes, mas ficou fora de Transformonstrão, quando Brian Hull assumiu o papel por questões de agenda. A produção ainda não revelou quem dará voz ao vampiro no novo longa.

Uma franquia de sucesso

Desde sua estreia em 2012, "Hotel Transilvânia" construiu uma trajetória de destaque nas bilheterias. O primeiro filme arrecadou cerca de US$ 355 milhões (R$ 1,8 bilhão) em todo o mundo. A sequência elevou esse número para US$ 475 milhões (R$ 2,4 bilhões), enquanto o terceiro longa alcançou aproximadamente US$ 530 milhões (R$ 2,7 bilhões), consolidando a animação entre as franquias mais rentáveis do gênero.

O universo de Hotel Transilvânia já foi expandido com uma série animada exibida pelo Disney Channel entre 2017 e 2020. E, segundo o Omelete, a franquia também prepara um novo derivado, que está em desenvolvimento pela Netflix.

Com um novo filme confirmado e o universo da série em expansão para outras produções, Drácula, Mavis, Johnny e companhia se preparam para receber uma nova geração de espectadores.